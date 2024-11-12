Türkiye Vergi Çıkarıyor Ancak Çıkardığı Vergileri Toplayamıyor
Türkiye Vergi Çıkarıyor Ancak Çıkardığı Vergileri Toplayamıyor
Türkiye'de sık sık 'yeni vergilendirmeler' gündem oluyor. Kredi kartı limitinden bile vergi alma girişimini dahi yaşamıştık. Bu kadar çok vergi alma girişiminin yanından vergi aflarıyla da gündem sürekli meşgul oluyor. Bu iki tablo arasında kalan Türkiye 'vergi toplama kabiliyeti' bakımından oldukça başarısız bir grafik çiziyor. Vergi kaçırma ve kayıtsız ekonomi gibi göstergeler de tavan yapmış durumda.
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Dünya Bankası ve OECD verilerine göre, vergi tahsilatı konusunda Avrupa’nın en kötü karnesi tartışmasız şekilde Türkiye'nin oldu.
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Araştırmalar, Türkiye'de vergi tahsilat oranının potansiyelinin yaklaşık %30 altında kaldığını gösteriyor. Vergi bilincinin yetersizliği, sık sık çıkarılan vergi afları ve kayıt dışı ekonomi, vergi gelirlerinin tam kapasiteye ulaşmasının önündeki başlıca engeller arasında sayılıyor.
Türkiye Gazetesi'nin OECD verilerine dayanan haberine göre, Türkiye'de ekonominin yaklaşık %30'u kayıt dışı sektörden oluşuyor. Bu oran, Türkiye'yi OECD ülkeleri arasında vergi kaybı açısından en üst sıraya taşıyor.
Vatandaşların önemli bir kısmı, ileride bir "vergi affı" çıkacağı beklentisiyle vergi borçlarını ödemekten kaçınıyor. Bu durum, vergi ödeme alışkanlıkları üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.
Türkiye, vergi alanında dünya ortalamasının üzerinde bir kapsama sahip olsa da tahsilatta yaşanan aksaklıklar, bu potansiyelin tam anlamıyla kullanılamadığını gösteriyor.
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