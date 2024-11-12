Türkiye Vergi Çıkarıyor Ancak Çıkardığı Vergileri Toplayamıyor

Türkiye'de sık sık 'yeni vergilendirmeler' gündem oluyor. Kredi kartı limitinden bile vergi alma girişimini dahi yaşamıştık. Bu kadar çok vergi alma girişiminin yanından vergi aflarıyla da gündem sürekli meşgul oluyor. Bu iki tablo arasında kalan Türkiye 'vergi toplama kabiliyeti' bakımından oldukça başarısız bir grafik çiziyor. Vergi kaçırma ve kayıtsız ekonomi gibi göstergeler de tavan yapmış durumda.