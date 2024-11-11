Yemek Kartlarıyla Market Alışverişi Dönemi Sona mı Eriyor? Sektör Temsilcisinden Tartışılacak Öneri

Çalışanların günlük yemek ücreti her sene asgari ücretle birlikte belirleniyor. 2024 yılında günlük bedel 187 TL olmuştu. Sektör temsilcileri bu ücretin 2025 yılında günlük 300 liraya çıkarılmasını talep ediyor. Öte yandan sektör temsilcileri tartışma yaratacak bir başka açıklamada bulundu. Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmasının önüne geçilmesi için öneri geldi.

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