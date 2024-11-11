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Yemek Kartlarıyla Market Alışverişi Dönemi Sona mı Eriyor? Sektör Temsilcisinden Tartışılacak Öneri

Yemek Kartlarıyla Market Alışverişi Dönemi Sona mı Eriyor? Sektör Temsilcisinden Tartışılacak Öneri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.11.2024 - 18:05

Çalışanların günlük yemek ücreti her sene asgari ücretle birlikte belirleniyor. 2024 yılında günlük bedel 187 TL olmuştu. Sektör temsilcileri bu ücretin 2025 yılında günlük 300 liraya çıkarılmasını talep ediyor. Öte yandan sektör temsilcileri tartışma yaratacak bir başka açıklamada bulundu. Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmasının önüne geçilmesi için öneri geldi.

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Çalışanlara verilen günlük yemek ücreti 2023 yılında 121 lirayken 2024 yılında 187 TL olmuştu. Sektör temsilcileri şimdi günlük ücretin 300 TL’ye çıkarılmasını talep ediyor.

Çalışanlara verilen günlük yemek ücreti 2023 yılında 121 lirayken 2024 yılında 187 TL olmuştu. Sektör temsilcileri şimdi günlük ücretin 300 TL’ye çıkarılmasını talep ediyor.

Yemek kartlarıyla market alışverişi de yapılabiliyor. Cep yakan market fiyatlarına karşı pek çok çalışan bu kartları market alışverişinde kullanıyor.

Yemek kartlarıyla market alışverişi de yapılabiliyor. Cep yakan market fiyatlarına karşı pek çok çalışan bu kartları market alışverişinde kullanıyor.

"Yemek kartlarının marketlerde kullanılmasının önüne geçilmeli."

"Yemek kartlarının marketlerde kullanılmasının önüne geçilmeli."

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yemek kartlarının marketlerde kullanılmasının önüne geçilmesini gerektiğini belirten bir açıklama yaptı.

Bingöl, yemek kartlarının market gibi noktalarda kullanılmasının sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bingöl, yemek kartlarının market gibi noktalarda kullanılmasının sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Öte yandan Bingöl, günlük yemek ücretinin en az 300 TL’ye çıkarılmasının talep etti.

Öte yandan Bingöl, günlük yemek ücretinin en az 300 TL’ye çıkarılmasının talep etti.

“Önümüzdeki yıl oluşacak ekonomik koşullar da dikkate alınarak günlük en az 300 liraya çıkarılması ve çalışanlara nakit olarak verilen yemek yardımlarının hukuki boşluklar doldurularak sektörümüze kazandırılması sağlanmalıdır.”

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