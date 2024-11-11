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2024’te Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Fazla Maaş Alacak: Emekli Olmayı Düşünenler İçin Tüyolar

2024’te Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Fazla Maaş Alacak: Emekli Olmayı Düşünenler İçin Tüyolar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.11.2024 - 11:40

2024’te emekli olmak isteyenler dikkat. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında bu yıl bitmeden emekli olmak isteyen vatandaşları uyardı. 2024’te emeklilik müracaatında bulunacaklar 2025 ve sonraki yıllara göre yüzde 30 daha fazla emekli aylığı alacak. Ancak daha fazla emekli maaşı alayım derken gelir kaybı yaşamayın. 

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Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Emekliliği için gün sayanlar daha fazla nasıl emekli aylığı alacağını hesaplıyor.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Emekliliği için gün sayanlar daha fazla nasıl emekli aylığı alacağını hesaplıyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, bugün Dünya gazetesinde yayımlanan köşe yazısında erken emekli olmak isteyenlere tüyo verdi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, bugün Dünya gazetesinde yayımlanan köşe yazısında erken emekli olmak isteyenlere tüyo verdi.

Kaynak

2024’te emeklilik için başvuracaklar 2025 ve sonraki yıllara göre emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla emekli aylığı alacak.

2024’te emeklilik için başvuracaklar 2025 ve sonraki yıllara göre emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla emekli aylığı alacak.

Erdursun, yüksek emekli aylığı dışında göz önünde bulundurulması gereken soruları sıraladı. SGK uzmanına göre bu soruların yanıtına göre emeklilik kararı almak oldukça faydalı:

Erdursun, yüksek emekli aylığı dışında göz önünde bulundurulması gereken soruları sıraladı. SGK uzmanına göre bu soruların yanıtına göre emeklilik kararı almak oldukça faydalı:

  • Emekli olmaz ise kaç yıl daha ça­lışabilir?

  • Emekli aylığı bugün kaç TL, emek­li olursa 2025’de emekli aylığı kaç TL olur?

  • Bugün mevcut emekli aylığı kaç TL, emekli olmaz ise 2025’de emekli aylığı kaç TL’ye düşecek?

  • Mevcut maaşı ek demeler, prim, ikramiye ile birlikte aylık kaç TL, 2025’de kaç TL olacak?

“Bir iki yıl içinde emekli olmayı düşüneneler hiç beklemeyin emekli olun.”

“Bir iki yıl içinde emekli olmayı düşüneneler hiç beklemeyin emekli olun.”

Erdursun, vatandaşlara şu tüyolarda bulundu:

  • Emekli olduktan sonra aynı işye­rinde SGDP ile çalışacaksanız 2024’de emekli olun, %30 kayıp yaşamayın

  • Emekli olduktan sonra işveren ça­lışmanıza izin vermiyor fakat siz aynı maaşlarla başka bir işyerinde SGDP ile çalışacaksanız emekli olun

  • Emekli olduktan sonra ticaret yapma fikriniz varsa emekli olun, %30 kayıp yaşamayın, emekli olduktan sonra işyeri açarsanız ya da şirket or­tağı olursanız, emekli aylığınızda bir kesinti olmaz ayrıca Bağ-Kur primi ödemezsiniz

  • Bir iki yıl içinde emekli olmayı dü­şünenler hiç beklemeyin emekli olun.

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Kimler emekli olmak için acele etmemeli?

Kimler emekli olmak için acele etmemeli?

  • Maaşı emekli aylığından yüksek olan, yaşı genç olan kişiler

  • Brüt aylığı yüksek olup en az 5-6 yıl çalışma imkanı olanlar.

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