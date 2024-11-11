2024’te Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Fazla Maaş Alacak: Emekli Olmayı Düşünenler İçin Tüyolar

2024’te emekli olmak isteyenler dikkat. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında bu yıl bitmeden emekli olmak isteyen vatandaşları uyardı. 2024’te emeklilik müracaatında bulunacaklar 2025 ve sonraki yıllara göre yüzde 30 daha fazla emekli aylığı alacak. Ancak daha fazla emekli maaşı alayım derken gelir kaybı yaşamayın.

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