2024’te Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Fazla Maaş Alacak: Emekli Olmayı Düşünenler İçin Tüyolar
2024’te Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Fazla Maaş Alacak: Emekli Olmayı Düşünenler İçin Tüyolar
2024’te emekli olmak isteyenler dikkat. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında bu yıl bitmeden emekli olmak isteyen vatandaşları uyardı. 2024’te emeklilik müracaatında bulunacaklar 2025 ve sonraki yıllara göre yüzde 30 daha fazla emekli aylığı alacak. Ancak daha fazla emekli maaşı alayım derken gelir kaybı yaşamayın.
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Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Emekliliği için gün sayanlar daha fazla nasıl emekli aylığı alacağını hesaplıyor.
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SGK uzmanı Özgür Erdursun, bugün Dünya gazetesinde yayımlanan köşe yazısında erken emekli olmak isteyenlere tüyo verdi.
2024’te emeklilik için başvuracaklar 2025 ve sonraki yıllara göre emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla emekli aylığı alacak.
Erdursun, yüksek emekli aylığı dışında göz önünde bulundurulması gereken soruları sıraladı. SGK uzmanına göre bu soruların yanıtına göre emeklilik kararı almak oldukça faydalı:
“Bir iki yıl içinde emekli olmayı düşüneneler hiç beklemeyin emekli olun.”
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Kimler emekli olmak için acele etmemeli?
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