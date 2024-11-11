Türkiye'de Dolar Zengini İller Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Bir İl Var

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), il bazındaki dolar zenginlerini açıkladı. BDDK, temel göstergeleri içeren 3 aylık raporda Türkiye’de en fazla döviz bulunduran illeri açıklamasının ardından sürprizler görüldü. Listede İstanbul, Ankara ve İzmir’in döviz yoğunluğu açısından ilk 10’a giremedi. Zirvede olan il ise Aksaray oldu. Aksaray'ın ardından mega kentlerin listede dahi olmaması şaşırttı.