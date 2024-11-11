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11 Kasım'da Borsa İstanbul’daki Son Gelişmeler: BIST 100 Endeksi Yükseldi, Altın ve Dolar Düşüşte

etiket 11 Kasım'da Borsa İstanbul’daki Son Gelişmeler: BIST 100 Endeksi Yükseldi, Altın ve Dolar Düşüşte

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 18:18

Güncel piyasa haberlerini merak eden yatırımcılar için Borsa İstanbul, altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son gelişmeleri derledik. Hem yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler hem de finans dünyasındaki hareketlilik hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için işte detaylar.

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Borsa İstanbul, haftaya pozitif başladı!

Borsa İstanbul, haftaya pozitif başladı!

Yeni haftanın ilk gününde Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, %0,86’lık bir artışla 9.263,95 puana çıkarak güçlü bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların ilgisiyle yukarı yönlü bir seyir izleyen endeks, haftaya pozitif bir hava kattı ve dikkat çekici bir ivme yakaladı.

Geçen hafta Cuma günü Borsa İstanbul alıcılı bir seyir izleyerek yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Geçen hafta Cuma günü Borsa İstanbul alıcılı bir seyir izleyerek yatırımcıların yüzünü güldürdü.

BIST 100 endeksi haftayı %2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan kapatarak, yeni haftaya yükselişle başlama beklentisini güçlendirmişti.

Borsa İstanbul’da bankacılık ve holding endeksleri de haftanın ilk işlem gününde yükseldi.

Borsa İstanbul’da bankacılık ve holding endeksleri de haftanın ilk işlem gününde yükseldi.

Bankacılık endeksi %0,63 artışla yatırımcılarına güven verirken, holding endeksi %0,22 oranında değer kazandı ve BIST 100 endeksine destek sağladı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, %1,91 yükselişle turizm sektörü oldu.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, %1,91 yükselişle turizm sektörü oldu.

Öte yandan, spor endeksi %0,46 değer kaybederek günün en çok düşüş gösteren sektörü olarak kaydedildi.

Dolar/TL kuru haftanın ilk gününe hafif yatay bir başlangıç yaptı.

Dolar/TL kuru haftanın ilk gününe hafif yatay bir başlangıç yaptı.

Şu anda 34,3478 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL kuru ise haftanın ilk işlem gününde %0,61’lik bir düşüş yaşayarak 36,6066 TL seviyesine geriledi.

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Altının ons fiyatı haftaya %2,30’luk bir değer kaybıyla 2.623,02 dolardan başladı.

Altının ons fiyatı haftaya %2,30’luk bir değer kaybıyla 2.623,02 dolardan başladı.

Buna paralel olarak gram altın da düşüşle işlem görüyor ve şu anda 2.939 TL seviyesinde.

Altında düşüş trendi sürüyor.

Altında düşüş trendi sürüyor.

Çeyrek altın 4.704 TL’den, Cumhuriyet altını ise 19.960 TL’den satılıyor.

Brent petrol fiyatı %2,44 değer kaybederek 71,99 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı %2,44 değer kaybederek 71,99 dolardan işlem görüyor.

Enerji piyasasındaki bu düşüş, petrol fiyatlarının hafta içinde dalgalı bir seyir izleyebileceğine işaret ediyor.

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