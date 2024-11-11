11 Kasım'da Borsa İstanbul’daki Son Gelişmeler: BIST 100 Endeksi Yükseldi, Altın ve Dolar Düşüşte
11 Kasım'da Borsa İstanbul’daki Son Gelişmeler: BIST 100 Endeksi Yükseldi, Altın ve Dolar Düşüşte
Güncel piyasa haberlerini merak eden yatırımcılar için Borsa İstanbul, altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son gelişmeleri derledik. Hem yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler hem de finans dünyasındaki hareketlilik hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için işte detaylar.
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Borsa İstanbul, haftaya pozitif başladı!
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Geçen hafta Cuma günü Borsa İstanbul alıcılı bir seyir izleyerek yatırımcıların yüzünü güldürdü.
Borsa İstanbul’da bankacılık ve holding endeksleri de haftanın ilk işlem gününde yükseldi.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, %1,91 yükselişle turizm sektörü oldu.
Dolar/TL kuru haftanın ilk gününe hafif yatay bir başlangıç yaptı.
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