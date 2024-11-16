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6 Şubat Depreminde Kaybettiğimiz Taha Duymaz'ın Annesi O Günü Anlattı:"Antakya'da Bir Şey Olacağını Hissettim"

6 Şubat Depreminde Kaybettiğimiz Taha Duymaz'ın Annesi O Günü Anlattı:"Antakya'da Bir Şey Olacağını Hissettim"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2024 - 22:12

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6 Şubat günü yaşadığımız felaketin ardından neredeyse iki yıl geçti. O günden bugüne yaşanan acılar hafiflese de asla unutulmadı. Her ne kadar zaman bazı yaraları sarıyor olsa da, 6 Şubat'ın izleri özellikle o günü birebir yaşayanlar için hala taze. Depremde kaybettiğimiz sosyal medya fenomeni Taha Duymaz sadece ailesinin değil tüm ülkenin yüreğini yakmıştı. Taha'nın acılı annesi Meryem Duymaz katıldığı bir programda acısını paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DCZcLDwOZFF/
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Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz felaket günü yaşananları anlattı.

Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz felaket günü yaşananları anlattı.

O gün Antakya'da bir şey olacağını hissettiğini ve kızına kardeşlerini alıp getirmesini söylediğini anlatan Meryem Durmaz, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

O gün Antakya'da bir şey olacağını hissettiğini ve kızına kardeşlerini alıp getirmesini söylediğini anlatan Meryem Durmaz, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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