6 Şubat Depreminde Kaybettiğimiz Taha Duymaz'ın Annesi O Günü Anlattı:"Antakya'da Bir Şey Olacağını Hissettim"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DCZcLDwOZFF/
6 Şubat günü yaşadığımız felaketin ardından neredeyse iki yıl geçti. O günden bugüne yaşanan acılar hafiflese de asla unutulmadı. Her ne kadar zaman bazı yaraları sarıyor olsa da, 6 Şubat'ın izleri özellikle o günü birebir yaşayanlar için hala taze. Depremde kaybettiğimiz sosyal medya fenomeni Taha Duymaz sadece ailesinin değil tüm ülkenin yüreğini yakmıştı. Taha'nın acılı annesi Meryem Duymaz katıldığı bir programda acısını paylaştı.
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Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz felaket günü yaşananları anlattı.
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O gün Antakya'da bir şey olacağını hissettiğini ve kızına kardeşlerini alıp getirmesini söylediğini anlatan Meryem Durmaz, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
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