Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Sonuçlarını Açıklarken Bir Kişi Suratına Siyah Boya Attı

Halkın iradesinin sandığa yansıdığı, ülkenin yönetim şeklinin belirlendiği seçim dönemleri, her ülkenin siyasi yaşamında önemli bir yer tutar. Her ülkenin seçim süreci, genellikle ilginç ve hareketli anlara sahne olur. Gürcistan'da gerçekleşen seçimin ardından da ortalık karıştı. Gürcistan Seçim Komisyonu, Gürcü Rüyası %54'lük bir oyla çoğunluğu elde ettiğini açıkladı.Dört muhalefet partisi, sonuçların hileli olduğunu iddia edince ülkede kriz yaşandı.