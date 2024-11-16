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Yine Kandırılmışız: Adana'da Tek Bir Noktaya Yağmur Yağdı Diye Paylaşılan Görüntülerin Aslı Ortaya Çıktı

Yine Kandırılmışız: Adana'da Tek Bir Noktaya Yağmur Yağdı Diye Paylaşılan Görüntülerin Aslı Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2024 - 17:03

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Geçtiğimiz gün Adana'dan çok ilginç bir görüntü gelmişti bildiğiniz üzere. Tek bir noktaya yağmur yağdığı görüntüler herkese çizgi film sahnesini andırmıştı. Görüntü Adana'dan olunca kimseye de tuhaf gelmedi. Hatta 'güneşe ateş edilen nokta' yorumları da geldi. Fakat durumun aslında öyle olmadığı anlaşıldı.

İlk görüntüyü görmeyenler için burada paylaşmıştık;

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Tek bir noktaya akan suyun, bir apartmanın çatısındaki güneş enerjisi sisteminin deposundaki arıza nedeniyle yola döküldüğü anlaşıldı.

Tek bir noktaya akan suyun, bir apartmanın çatısındaki güneş enerjisi sisteminin deposundaki arıza nedeniyle yola döküldüğü anlaşıldı.

Binadan akan suyun görüntüsü, pek çok kişiyi hayal kırılığına uğrattı.

Binadan akan suyun görüntüsü, pek çok kişiyi hayal kırılığına uğrattı.

İşte o video;

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