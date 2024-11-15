Çizgi Film Sahnesi Gibi: Adana'da Tek Bir Noktaya Yağmur Yağdı

Adana, Türkiye'nin en özgün ve büyüleyici şehirlerinden biri. Sıcak insanları, misafirperverliği ve enerjisi, onu diğer şehirlerden ayırıyor. Kendine has kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve eşsiz lezzetleri ile ülkemizin güneyini süsleyen bu şehir, ilginç olayları ile de sık sık gündem oluyor. Yazın yapılan 'Güneşe ateş etmeyin' anonsları bile başlı başına Adana'nın nasıl nevi şahsına münhasır bir şehir olduğunu ortaya koyuyor. Yine Adana'dan ilginç bir görüntü sosyal medyada viral oldu.