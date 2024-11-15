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Çizgi Film Sahnesi Gibi: Adana'da Tek Bir Noktaya Yağmur Yağdı

Çizgi Film Sahnesi Gibi: Adana'da Tek Bir Noktaya Yağmur Yağdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2024 - 20:43

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Adana, Türkiye'nin en özgün ve büyüleyici şehirlerinden biri. Sıcak insanları, misafirperverliği ve enerjisi, onu diğer şehirlerden ayırıyor. Kendine has kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve eşsiz lezzetleri ile ülkemizin güneyini süsleyen bu şehir, ilginç olayları ile de sık sık gündem oluyor. Yazın yapılan 'Güneşe ateş etmeyin' anonsları bile başlı başına Adana'nın nasıl nevi şahsına münhasır bir şehir olduğunu ortaya koyuyor. Yine Adana'dan ilginç bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

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Tek bir noktaya yağan yağmur görenleri şoke etti.

Tek bir noktaya yağan yağmur görenleri şoke etti.

Çizgi film sahnelerine benzetilen o görüntülere "Güneşe ateş edilen nokta" yorumları yapıldı.

Çizgi film sahnelerine benzetilen o görüntülere "Güneşe ateş edilen nokta" yorumları yapıldı.

İşte o görüntüler;

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twitter.com
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