Son Saniyeye Kadar Neyin Reklamı Olduğu Anlaşılmayan Çin Yapımı Ped Reklamı Viral Oldu

Çin'de hazırlanan bir hijyenik ped reklamı birkaç gündür dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya kullanıcılarının gündeminde. 12 Ekim'de X'te 'Bu reklamı yapan Oscar'ı hak ediyor' notuyla paylaşılan 33 saniyelik video, kısa sürede İngilizceden Japoncaya, Lehçeden Türkçeye onlarca dilde alıntılandı.

Reklamı bu kadar konuşulur yapan şey, son saniyeye kadar neyin tanıtıldığını hiç belli etmemesi. İzleyenlerin çoğu ilk anda bir macera dizisinin fragmanına denk geldiğini düşündü. Finalde beliren 'Küçük Kurbağa' markası ise gerçekte yok: Videonun köşesindeki notta da yazdığı gibi marka tamamen hayali, film yalnızca eğlence amacıyla çekildi. Bu ayrıntı bile reklamın sosyal medyada 'yılın en yaratıcı ped reklamı' ilan edilmesine engel olmadı.