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Son Saniyeye Kadar Neyin Reklamı Olduğu Anlaşılmayan Çin Yapımı Ped Reklamı Viral Oldu

Son Saniyeye Kadar Neyin Reklamı Olduğu Anlaşılmayan Çin Yapımı Ped Reklamı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2026 - 14:49

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Çin'de hazırlanan bir hijyenik ped reklamı birkaç gündür dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya kullanıcılarının gündeminde. 12 Ekim'de X'te 'Bu reklamı yapan Oscar'ı hak ediyor' notuyla paylaşılan 33 saniyelik video, kısa sürede İngilizceden Japoncaya, Lehçeden Türkçeye onlarca dilde alıntılandı.

Reklamı bu kadar konuşulur yapan şey, son saniyeye kadar neyin tanıtıldığını hiç belli etmemesi. İzleyenlerin çoğu ilk anda bir macera dizisinin fragmanına denk geldiğini düşündü. Finalde beliren 'Küçük Kurbağa' markası ise gerçekte yok: Videonun köşesindeki notta da yazdığı gibi marka tamamen hayali, film yalnızca eğlence amacıyla çekildi. Bu ayrıntı bile reklamın sosyal medyada 'yılın en yaratıcı ped reklamı' ilan edilmesine engel olmadı.

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Finale kadar kimse tahmin edemedi

Finale kadar kimse tahmin edemedi
twitter.com

“Bunun neyin reklamı olduğunu hiçbir noktada tahmin edemezdim.”

Çin'in kısa dizilerine alışkın olanlar ilk anda yanıldı

Çin'in kısa dizilerine alışkın olanlar ilk anda yanıldı
twitter.com

“Kısa bir dizi izlediğimi sandım.”

Pazarlamacılara ders niteliğinde

Pazarlamacılara ders niteliğinde
twitter.com

“İzleyiciyi yakalayıp hikâyeyi tamamen ters yüz etmeyi öğretmek isteyen olursa bunu izletsin.”

Kadın izleyiciler ayrıca eğlendi

Kadın izleyiciler ayrıca eğlendi
twitter.com

“Nereye varacağını anlamadım ama bir kadın olarak bu çok komik.”

Ürünü sormaya başlayanlar bile var

Ürünü sormaya başlayanlar bile var
twitter.com

“O pedlerden bana da lazım.”

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Türkiye'de de güne bu reklamla başlayanlar oldu

Türkiye'de de güne bu reklamla başlayanlar oldu
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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