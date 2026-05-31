Kanal D Yeni Dizisi Daha 17’nin Reklamında Farklı Bir Konsepte İmza Attı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
Kanal D’nin yeni dönem projeleri arasında yer alan Daha 17 için tanıtım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Henüz ekran yolculuğu başlamadan dikkat çekmeyi başaran dizi, farklı reklam yöntemleriyle konuşulmaya devam ediyor. Son dönemde televizyon projelerinde alışılmış tanıtımların dışına çıkan yapımların sayısı artarken Daha 17 de bu konuda farklı bir yol izledi. Dizinin tanıtımı için hazırlanan çalışmalar sosyal medyada ve şehir hayatında dikkat çekmeye başladı. Daha önce çeşitli noktalarda karşılaşılan afişler bu kez farklı bir uygulamayla gündeme geldi.

Televizyon dünyasında yeni projelerin öne çıkabilmesi için tanıtım çalışmaları büyük önem taşıyor.

Özellikle dijital platformların ve sosyal medyanın etkisinin arttığı son dönemde yapım şirketleri farklı yöntemlere yöneliyor. Daha 17 için hazırlanan kampanya da bu örneklerden biri oldu. Dizi daha yayın tarihine yaklaşmadan şehirde görünür hale gelmeye başladı. İlk olarak çeşitli kahve dükkanlarında yer alan afişler dikkat çekmişti. 

Şimdi ise dizi için yeni bir tanıtım çalışması devreye alındı. Bu kez reklamlar araçların üzerinde yer aldı. Şehrin farklı noktalarında görülen araçlar sayesinde dizinin adı daha geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle trafikte ve yoğun bölgelerde dikkat çeken bu uygulama sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

Kanal D’nin yeni sezondaki önemli yapımlarından biri olması beklenen Daha 17 için hazırlıklar sürüyor.

Dizinin hikâyesi kadar yürütülen reklam kampanyası da ilgi görüyor. Yapımın ekrana gelmesine kısa süre kala yeni tanıtım çalışmalarının olup olmayacağı da merak ediliyor. Özellikle son dönemde farklı pazarlama yöntemleriyle öne çıkan projeler arasında yer alan Daha 17, yayın öncesinde adından söz ettirmeyi başardı. Dizi bu akşam ilk bölümüyle Kanal D’de olacak.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
