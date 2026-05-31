Kanal D Yeni Dizisi Daha 17’nin Reklamında Farklı Bir Konsepte İmza Attı

Özellikle dijital platformların ve sosyal medyanın etkisinin arttığı son dönemde yapım şirketleri farklı yöntemlere yöneliyor. Daha 17 için hazırlanan kampanya da bu örneklerden biri oldu. Dizi daha yayın tarihine yaklaşmadan şehirde görünür hale gelmeye başladı. İlk olarak çeşitli kahve dükkanlarında yer alan afişler dikkat çekmişti.

Şimdi ise dizi için yeni bir tanıtım çalışması devreye alındı. Bu kez reklamlar araçların üzerinde yer aldı. Şehrin farklı noktalarında görülen araçlar sayesinde dizinin adı daha geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle trafikte ve yoğun bölgelerde dikkat çeken bu uygulama sosyal medyada da konuşulmaya başladı.