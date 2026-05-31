article/comments
article/share
Haberler
TV
Maç Yayını Ekranı Ele Geçirdi: 30 Mayıs Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Maç Yayını Ekranı Ele Geçirdi: 30 Mayıs Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.05.2026 - 13:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

30 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarında alışılmışın dışında bir tablo yaşandı. Bayram tatili nedeniyle birçok dizi yayın akışına ara verdi. Yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkan yapımların büyük bölümü ekranda yer almadı. Bu nedenle cumartesi akşamı yayınlanan tek dizi TRT 1’in sevilen yapımı Gönül Dağı oldu. Uzun yıllardır ekran yolculuğunu sürdüren dizi, bu kez rakipsiz bir akşamda seyirciyle buluştu. Diğer yandan ise maç yayınları ekranda hakimiyet kurdu. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

30 Mayıs Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu.

30 Mayıs Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, sezon boyunca istikrarlı izlenme oranlarıyla dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Berk Atan ve Semih Ertürk başta olmak üzere geniş oyuncu kadrosuyla izleyicinin ilgisini koruyan dizi, Anadolu hikâyelerini ekranlara taşımayı sürdürüyor. 

Bayram tatili nedeniyle birçok kanal dizilerinin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Bazı yapımlar sezon finali yaparken bazıları ise tekrar bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Böyle bir tabloda Gönül Dağı, yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkan tek dizi oldu.

Açıklanan sonuçlara göre Gönül Dağı, Total kategorisinde 3,94 reyting aldı ve günü dördüncü sırada tamamladı.

Açıklanan sonuçlara göre Gönül Dağı, Total kategorisinde 3,94 reyting aldı ve günü dördüncü sırada tamamladı.

AB grubunda ise 2,73 reyting elde ederek yine dördüncü sırada yer aldı. ABC1 kategorisinde ulaştığı 3,93 reytingle burada da dördüncü sırada kendine yer buldu. Böylece dizi üç ana kategoride de aynı sırada yer almış oldu. Bayram dönemi nedeniyle televizyon izleme alışkanlıklarında yaşanan değişimin sonuçlara da yansıdığı görüldü.

Dizilerin yanı sıra asıl olarak maç yayınları televizyonu ele geçirmişti.

Dizilerin yanı sıra asıl olarak maç yayınları televizyonu ele geçirmişti.

30 Mayıs Cumartesi gününün reyting sonuçlarında ilk üç sırayı futbol yayınları aldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Paris Saint Germain - Arsenal karşılaşması günün en çok izlenen yapımı olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni ikinci sırada yer aldı. Dünya Kupası Finalleri yayını ise listenin üçüncü basamağına yerleşti.

İşte 30 Mayıs Cumartesi Total Sıralaması 👇

İşte 30 Mayıs Cumartesi Total Sıralaması 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın