1967'de 'Geleceğin Evi' Diye Yapıldı: Yarım Asırdır Nasıl Tamir Edileceği Bilinmiyor

Yapıdaki bir diğer önemli problem ise ısı yalıtımı alanında kendisini gösteriyor. 1967 yılının inşaat teknolojisiyle uygulanan teknikler, günümüzün modern enerji verimliliği standartlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Hava sıcaklığının -20 °C seviyesinin altına indiği dondurucu Montreal kışlarında bu durum, konut sakinleri için bakım ve ısınma giderlerini aşırı düzeyde yükseltiyor.

Tüm bu teknik açmazlara rağmen Habitat 67, günümüzde de popüler bir yaşam alanı olmayı sürdürüyor ve yüksek gayrimenkul değeriyle dikkat çekiyor. Quebec eyaleti tarafından resmi olarak mimari miras kabul edilen kompleks, 20. yüzyılın en yenilikçi kentsel deneyleri arasında gösterilerek dünya genelindeki üniversitelerde ders konusu yapılmaya devam ediyor.