1967'de 'Geleceğin Evi' Diye Yapıldı: Yarım Asırdır Nasıl Tamir Edileceği Bilinmiyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 12:15
1967 yılında Kanada Lego tarzındaki fütüristik konut kompleksiyle mimari alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi, ancak bu özgün tasarım günümüzde benzersiz tamirat zorluklarını beraberinde getiriyor.

Dünya genelinde uzay yarışı ve fütüristik şehir konseptlerinin yoğun ilgi gördüğü 1967 yılında Kanada, tarihinin en iddialı toplu konut projelerinden birini hayata geçirdi. Montreal’de düzenlenen Uluslararası Dünya Fuarı (Expo 67) kapsamında inşa edilen Habitat 67, alışılmışın dışındaki yapısıyla dikkatleri üzerine çekti. Henüz 29 yaşındaki mimar Moshe Safdie tarafından tasarlanan bu cesur proje, kentsel konut mimarisine tamamen yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyordu.

Fabrikada Üretilen Devasa Beton Bloklar Vinçler Yardımıyla Üst Üste Yerleştirildi

Söz konusu konut kompleksi, seri üretimle hazırlanan ve ardından vinçler vasıtasıyla üst üste istiflenen 354 prefabrik beton modülden oluşturuldu. Yaklaşık 90 ton ağırlığındaki her bir blok, teraslar, köprüler ve ortak açık alanlar meydana getirecek şekilde birbiriyle birleşti. Toplamda 12 kat yüksekliğe ulaşan bu mimari yapıda 158 daire kullanıma sunuldu. Kanadalı mimarın temel hedefi, modern şehirlerin en büyük sorunlarından biri olan yüksek nüfus yoğunluğunu, müstakil evlerin sunduğu genişlik ve konfor avantajlarıyla birleştirmek olarak belirlendi. Bu sayede her daireye doğal ışık, çapraz havalandırma ve bağımsız birer bahçe imkanı sağlandı. Projenin başlangıcında binin üzerinde konut birimi inşa edilmesi planlansa da yapım sürecinde maliyetlerin öngörülemeyen şekilde artması nedeniyle kapsam ciddi ölçüde daraltıldı.

Bloklar Arasındaki Bağlantı Noktalarının Eskimesi Yapıda Su Sızıntılarına Yol Açtı

Geçen yıllarla birlikte, blokları birbirine bağlayan derzlerin yıpranması sonucunda konutlarda su sızıntıları baş gösterdi. Her bir modülün farklı boyut ve konfigürasyona sahip olması, bu bağlantı noktalarının yenilenmesi için son derece uzmanlaşmış mühendislik çalışmalarını zorunlu kılıyor. Ayrıca 1960’lı yıllarda kullanılan orijinal yapı parçalarının üretiminin durması, her bir onarım müdahalesi için kişiye özel ve yeni çözümler geliştirilmesini gerektiriyor.

Montreal Kentinin Zorlu Kış Şartları Enerji Verimliliği Konusunda Ciddi Eksiklikler Doğuruyor

Yapıdaki bir diğer önemli problem ise ısı yalıtımı alanında kendisini gösteriyor. 1967 yılının inşaat teknolojisiyle uygulanan teknikler, günümüzün modern enerji verimliliği standartlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Hava sıcaklığının -20 °C seviyesinin altına indiği dondurucu Montreal kışlarında bu durum, konut sakinleri için bakım ve ısınma giderlerini aşırı düzeyde yükseltiyor.

Tüm bu teknik açmazlara rağmen Habitat 67, günümüzde de popüler bir yaşam alanı olmayı sürdürüyor ve yüksek gayrimenkul değeriyle dikkat çekiyor. Quebec eyaleti tarafından resmi olarak mimari miras kabul edilen kompleks, 20. yüzyılın en yenilikçi kentsel deneyleri arasında gösterilerek dünya genelindeki üniversitelerde ders konusu yapılmaya devam ediyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
