article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Kararı Alan Kuruluş Orhan'ın Prenses Asporça'sı Alina Boz'dan İtiraf Gibi Açıklama

Final Kararı Alan Kuruluş Orhan'ın Prenses Asporça'sı Alina Boz'dan İtiraf Gibi Açıklama

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.05.2026 - 12:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi için alınan final kararı şaşkınlık yaratmıştı. Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan ayrılmasının ardından kadro büyük oranda değişmiş, Mert Yazıcıoğlu'nun dahil olduğu dizinin yeni adı Kuruluş Orhan olmuştu. Ancak düşük giden reytingler son haftalarda 1 oranına düşünce final kararı kaçınılmaz olmuştu. Dizide Mert Yazıcıoğlu ile partner olan ve Prenses Asforça karakterine hayat veren Almina Boz, katıldığı Kanye West konseri öncesinde diziye dair soruları yanıtladı.

Kaynak: Akif Yaman

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi düşük reytinglerin ardından final kararı aldı.

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi düşük reytinglerin ardından final kararı aldı.

Yüksek beklentilerle sezona başlayan ancak beklendiği gibi gitmeyen dizi için final kararı kaçınılmaz olmuştu. Mert Yazıcıoğlu'nun önce Mahassine Marabet daha sonra Alina Boz'la partner olduğu proje ilgi görse de reyting kaygısı öne geçti. Eşi Umut Evirgen'le birlikte Kanye West konserine katılan Alina Boz, final kararı alan Kuruluş Orhan'a dair itiraf gibi açıklamada bulundu.

Alina Boz, "Askerlik gibiydi." dedi.

Alina Boz, 'Vallahi muhteşemdi. Bence her oyuncunun dönem dizisi yapması gerekiyor, askerlik gibiydi birazcık. Çok keyifliydi. Çok güzel tecrübeler edindim. Güzeldi, beklediğimden çok daha kolay geçti açıkçası.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın