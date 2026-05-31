Birçok Oyuncunun Adı Geçmişti: Taşacak Bu Deniz’de Fatih Karakteri İçin Yeni Detay Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.05.2026 - 11:55
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümleriyle izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana reytinglerde güçlü sonuçlar alan dizi, hikayesi kadar karakterleriyle de konuşuluyor. Son haftalarda ise seyircinin en çok merak ettiği konuların başında Fatih Furtuna geliyor. İsmi sık sık anılan ancak henüz ekranda tam olarak görülmeyen karakter, izleyiciler arasında büyük bir merak oluşturdu. Sosyal medyada bir süredir bu role hangi oyuncunun hayat vereceği konuşuluyor. Ancak son gelen açıklama tüm iddialara şimdilik nokta koydu.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Erdem Şanlı, Zeynep Atılgan ve Ava Yaman’ın başrollerinde yer aldığı dizi, her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor.

Özellikle son bölümlerde adı daha sık duyulan Fatih Furtuna karakteri, hikayenin önemli isimlerinden biri olarak öne çıkmaya başladı. Karakterin bazı sahnelerde yer almasına rağmen yüzünün net şekilde gösterilmemesi merakı daha da artırdı. Bu durum kısa sürede seyirciler arasında farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı Fatih Furtuna karakterini kimin oynayacağı konusunda kendi tahminlerini paylaşmaya başladı. Bazı oyuncuların isimleri sık sık gündeme geldi. Dizinin takipçileri farklı önerilerde bulunurken çeşitli fan sayfalarında da bu konu üzerine çok sayıda paylaşım yapıldı. Hatta bazı isimlerin rolle anlaştığı yönünde iddialar bile ortaya atıldı. Ancak bu söylentilerin hiçbiri resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Karakterle ilgili tartışmalar sürerken gazeteci Birsen Altuntaş’tan dikkat çeken bir bilgi geldi.

Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre Fatih Furtuna karakteri için şu ana kadar herhangi bir oyuncuyla görüşme yapılmadı. Bu açıklama, günlerdir konuşulan isimlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Böylece sosyal medyada dolaşan birçok iddia da geçerliliğini yitirmiş oldu. Karakter için henüz resmi bir oyuncu seçiminin yapılmadığı öğrenildi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
