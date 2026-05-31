Okyanusun Altında Ters Bir Everest Gibi Duruyor: Dünyanın En Büyük Şelalesi Orada Saklanıyor

İngiltere Ulusal Okyanustanoloji Merkezi uzmanları, şelalenin devasa boyutuna karşın su altında gürleyen bir çağlayan görüntüsü yaratmadığını ifade ediyor. Akışın daha çok büyük bir su kütlesinin eğimli bir yamaçtan aşağı kayması şeklinde gerçekleşmesi, doğrudan gözlemlenmesini de ciddi ölçüde güçleştiriyor.

Buna rağmen saniyede 3 milyon metreküpten fazla su taşıyan bu akıntı, küresel okyanus dolaşım sistemi olarak bilinen Atlantik Meridyenel Devrilme Dolaşımı’nın (AMOC) en kritik parçası sayılıyor. Bu devasa taşıma bandı, dünya genelinde ısı ve besin maddelerinin dağıtılmasını üstleniyor. Bilim insanları, iklim değişikliğine bağlı olarak artan deniz suyu sıcaklıklarının ve eriyen buzulların suyun yoğunluğunu etkileyebileceğinden endişe duyuyor. Yüzeydeki sakin Arktik koşullarının aksine, derinlerde dünya iklimini yöneten bu motor, gezegenin geleceği adına hayati önem taşımaya devam ediyor.