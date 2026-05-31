Okyanusun Altında Ters Bir Everest Gibi Duruyor: Dünyanın En Büyük Şelalesi Orada Saklanıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 11:35
Yüzyıllardır Niagara ve Angel gibi görkemli doğa harikaları insanlığın ilgisini çekerken, yeryüzünün en devasa şelalesinin deniz seviyesinin altında gizlendiği tescil edildi. İzlanda ile Grönland arasındaki Danimarka Boğazı’nın derinliklerinde okyanus bilimciler tarafından yürütülen çalışmalar, Everest Dağı’nın yaklaşık yarısına denk gelen 3.500 metrelik bir su altı çağlayanını gözler önüne serdi. Karadaki en yüksek şelaleleri dahi gölgede bırakan bu devasa akıntı, gezegenin iklim dengesini koruyan en güçlü mekanizmalardan biri olarak nitelendiriliyor.

https://www.earth.com/news/earths-lar...
Arktik Bölgesi'nin Soğuk Suları Deniz Tabanına Doğru Hızla Süzülüyor

Danimarka Boğazı akıntısı (Denmark Strait cataract) şeklinde adlandırılan bu doğa fenomeni, karadaki nehirlerin uçurumdan düşmesiyle oluşan klasik şelale yapılarından bütünüyle farklı bir fiziksel süreç barındırıyor. Söz konusu çağlayan, Arktik'in soğuk ve yoğun sularının Atlantik'in daha sıcak su kütleleriyle karşılaşması neticesinde meydana geliyor. İskandinav denizlerinden güneye doğru ilerleyen yüksek tuzluluk oranına sahip soğuk su, yoğunluğunun fazla olması sebebiyle hızla dibe çöküyor. Deniz tabanındaki büyük bir sırtın üzerinden okyanus tabanına doğru akan bu muazzam kütle, karadaki en yüksek şelale unvanını elinde bulunduran Angel Şelalesi’ni üç kat geride bırakmayı başarıyor.

Görülmeyecek Kadar Sessiz Olan Bu Akıntı Küresel İklimi Ayakta Tutuyor

İngiltere Ulusal Okyanustanoloji Merkezi uzmanları, şelalenin devasa boyutuna karşın su altında gürleyen bir çağlayan görüntüsü yaratmadığını ifade ediyor. Akışın daha çok büyük bir su kütlesinin eğimli bir yamaçtan aşağı kayması şeklinde gerçekleşmesi, doğrudan gözlemlenmesini de ciddi ölçüde güçleştiriyor.

Buna rağmen saniyede 3 milyon metreküpten fazla su taşıyan bu akıntı, küresel okyanus dolaşım sistemi olarak bilinen Atlantik Meridyenel Devrilme Dolaşımı’nın (AMOC) en kritik parçası sayılıyor. Bu devasa taşıma bandı, dünya genelinde ısı ve besin maddelerinin dağıtılmasını üstleniyor. Bilim insanları, iklim değişikliğine bağlı olarak artan deniz suyu sıcaklıklarının ve eriyen buzulların suyun yoğunluğunu etkileyebileceğinden endişe duyuyor. Yüzeydeki sakin Arktik koşullarının aksine, derinlerde dünya iklimini yöneten bu motor, gezegenin geleceği adına hayati önem taşımaya devam ediyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
