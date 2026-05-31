Çamaşır Makinesinde Kötü Kokuları Önlemenin En Basit Yolu Açıklandı

Ancak kapağın aralık bırakılması, hava dolaşımını sağlayarak nemin daha hızlı buharlaşmasına yardımcı oluyor. Bu da hem kötü kokuların hem de küf oluşumunun önüne geçiyor.

Özellikle ön yüklemeli çamaşır makinelerinde bu durum daha kritik, çünkü kapak çevresindeki lastik bölgelerde nem daha kolay birikiyor.

Uzmanlara göre bu basit alışkanlık yalnızca kötü kokuları önlemekle kalmıyor, aynı zamanda makinenin ömrünü uzatmaya da katkı sağlıyor. Nem ve küf birikimi zamanla lastik contalara ve iç parçalara zarar verebiliyor.

Bunun yanında deterjan çekmecesinin de düzenli olarak temizlenmesi öneriliyor; çünkü burası da küf oluşumuna oldukça yatkın bölgeler arasında yer alıyor.