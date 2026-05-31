article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çamaşır Makinesinde Kötü Kokuları Önlemenin En Basit Yolu Açıklandı

Çamaşır Makinesinde Kötü Kokuları Önlemenin En Basit Yolu Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 12:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çamaşır makinelerinde zamanla oluşan kötü kokuların en büyük nedeni, içeride biriken nem ve buna bağlı küf oluşumu. Uzmanlara göre bu sorunu önlemenin aslında tek ve oldukça basit bir yolu var. Düzenli uygulandığında hem makinenin içini ferah tutuyor hem de uzun vadede hijyen sorunlarının önüne geçiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çamaşır makinelerinde oluşan kötü kokuların en yaygın sebebi, içeride biriken nem ve buna bağlı gelişen küf ile bakteri oluşumu.

Çamaşır makinelerinde oluşan kötü kokuların en yaygın sebebi, içeride biriken nem ve buna bağlı gelişen küf ile bakteri oluşumu.

Özellikle tambur, kapak lastiği ve deterjan çekmecesi gibi bölgeler, yıkama sonrası nemi uzun süre tutarak istenmeyen kokulara zemin hazırlıyor.

Deneyimleyenlerin aktardığına göre, aslında oldukça basit bir alışkanlık bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırabiliyor: Her yıkama sonrası makine kapağını bir süre açık bırakmak.

Kapak kapatıldığında içeride kalan sıcak ve nemli hava, küf oluşumu için ideal bir ortam yaratıyor.

Kapak kapatıldığında içeride kalan sıcak ve nemli hava, küf oluşumu için ideal bir ortam yaratıyor.

Ancak kapağın aralık bırakılması, hava dolaşımını sağlayarak nemin daha hızlı buharlaşmasına yardımcı oluyor. Bu da hem kötü kokuların hem de küf oluşumunun önüne geçiyor.

Özellikle ön yüklemeli çamaşır makinelerinde bu durum daha kritik, çünkü kapak çevresindeki lastik bölgelerde nem daha kolay birikiyor.

Uzmanlara göre bu basit alışkanlık yalnızca kötü kokuları önlemekle kalmıyor, aynı zamanda makinenin ömrünü uzatmaya da katkı sağlıyor. Nem ve küf birikimi zamanla lastik contalara ve iç parçalara zarar verebiliyor.

Bunun yanında deterjan çekmecesinin de düzenli olarak temizlenmesi öneriliyor; çünkü burası da küf oluşumuna oldukça yatkın bölgeler arasında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın