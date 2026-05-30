Pencerelerde İz Bırakmayan Doğal ve Pratik Temizlik Yöntemi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 18:00
Cam ve pencere yüzeylerinde iz bırakmadan temizlik yapmak çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Ancak evde bulunan basit bir karışım sayesinde hem yağ hem de kir tabakasını kolayca çözmek mümkün. Doğru uygulandığında yüzeylerde parlak, pürüzsüz ve lekesiz bir görünüm elde edilir.

Cam yüzeylerde iz bırakmadan temizlik yapmak çoğu zaman zorlayıcıdır.

Market raflarındaki cam temizleyiciler bu sorunu çözmeyi vaat etse de, kimyasal kullanmak istemeyenler için daha doğal bir alternatif öne çıkıyor: siyah çay poşetleriyle hazırlanan ev yapımı karışım.

Uzman temizlikçilerin deneyimlerine dayandırılan bu yöntemde, özellikle siyah çay poşetlerinin cam yüzeylerdeki yağ ve kir tabakasını çözmede etkili olduğu belirtiliyor. Üstelik bu yöntem, doğru uygulandığında camlarda “lekesiz ve parlak” bir görünüm sağlayabiliyor.

Gerekli Malzemeler

  • 10–15 adet kullanılmış siyah çay poşeti

  • Yaklaşık 300 ml sıcak su

  • 20–50 ml standart cam temizleyici

  • Sprey şişesi

  • Silecek (squeegee) veya gazete kâğıdı

Karışımın Hazırlanışı

Öncelikle çay poşetleri sıcak suyla demlenir. Bu aşamada poşetlerin süt eklenmeden önce çıkarılmış olması gerekir. Hazırlanan çaylı suya az miktarda cam temizleyici eklenir ve karışım sprey şişesine doldurulur.

Uygulama Adımları

  • Cam yüzeye hazırlanan karışım bolca püskürtülür.

  • Yumuşak bir süngerle yüzey hafifçe silinir, özellikle yağlı ve kirli bölgeler temizlenir.

  • Ardından cam sıcak suyla durulanır ve ikinci kez püskürtme yapılır.

  • Son aşamada silecek veya gazete kâğıdıyla yüzey kurulanarak iz bırakmadan temizlik sağlanır.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
