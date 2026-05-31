31 Mayıs 2026: Mavi Dolunay

Yay burcu özgürlükle, hakikatle, uzak ufuklarla, cesaretle ve insanın kendi ruhunu yeniden keşfetmesiyle ilgilidir. Bu yüzden birçok insan bu süreçte bulunduğu hayatı sorgulamaya başlayabilir. Bazıları yaşadığı ilişkiye farklı gözlerle bakacak. Bazıları yıllardır aynı düzende ilerlediği işin artık ruhunu tükettiğini fark edecek. Bazıları ise ilk kez gerçekten kim olduğunu anlamaya başlayacak.

Çünkü bu Mavi Ay sıradan bir bırakma enerjisi taşımıyor. Bu enerji insanı içten içe şunu sormaya zorluyor:

“Ben gerçekten bunu mu yaşamak istiyorum?”

Gökyüzünde Uranüs’ün güçlü şekilde aktif olması ise tüm bu süreci daha da sarsıcı hale getiriyor. Uranüs astrolojide beklenmedik gelişmelerin, ani kopuşların, özgürleşmenin ve kaderi hızlandıran olayların gezegenidir. Bu yüzden Mayıs sonundan itibaren birçok insanın hayatında ani kararlar, beklenmedik yüzleşmeler, sürpriz ayrılıklar, ani başlangıçlar veya yön değişimleri yaşanabilir.

Ama burada çok önemli bir detay var.

Uranüs hayatımızdan bir şeyi alıyorsa, çoğu zaman o şey zaten uzun süredir bizimle tam anlamıyla uyumlu değildir. İnsan bazen alıştığı şeyleri “kaderi” zanneder. Oysa bazı bağlar sadece korkudan sürer. Bazı düzenler sadece konfor alanı olduğu için devam eder. Ve bazı insanlar, aslında çoktan bitmiş hikâyeleri hâlâ taşımaya çalışır.