31 Mayıs 2026: Mavi Dolunay

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
31.05.2026 - 15:56
31 Mayıs 2026’da Yay burcunda gerçekleşecek olan Mavi Ay, yalnızca duyguları büyüten bir gökyüzü olayı değil; insanların hayatlarında uzun zamandır ertelediği gerçeklerle yüzleşeceği güçlü bir kırılma noktası gibi çalışıyor. Çünkü Mavi Ay enerjileri her zaman “nadir gelen kader kapıları” ile bağlantılıdır. Bazı fırsatlar hayatımıza sık gelmez. Bazı fark edişler ise insanın hayatını ikiye ayırır: O ana kadar yaşadığı hayat ve o andan sonra yaşayacağı hayat.

Bu Dolunay’ın en önemli mesajı şu: Artık ruhunuzun taşımak istemediği yükleri taşıyamayacaksınız.

Yay burcu özgürlükle, hakikatle, uzak ufuklarla, cesaretle ve insanın kendi ruhunu yeniden keşfetmesiyle ilgilidir. Bu yüzden birçok insan bu süreçte bulunduğu hayatı sorgulamaya başlayabilir. Bazıları yaşadığı ilişkiye farklı gözlerle bakacak. Bazıları yıllardır aynı düzende ilerlediği işin artık ruhunu tükettiğini fark edecek. Bazıları ise ilk kez gerçekten kim olduğunu anlamaya başlayacak.

Çünkü bu Mavi Ay sıradan bir bırakma enerjisi taşımıyor. Bu enerji insanı içten içe şunu sormaya zorluyor:

“Ben gerçekten bunu mu yaşamak istiyorum?”

Gökyüzünde Uranüs’ün güçlü şekilde aktif olması ise tüm bu süreci daha da sarsıcı hale getiriyor. Uranüs astrolojide beklenmedik gelişmelerin, ani kopuşların, özgürleşmenin ve kaderi hızlandıran olayların gezegenidir. Bu yüzden Mayıs sonundan itibaren birçok insanın hayatında ani kararlar, beklenmedik yüzleşmeler, sürpriz ayrılıklar, ani başlangıçlar veya yön değişimleri yaşanabilir.

Ama burada çok önemli bir detay var.

Uranüs hayatımızdan bir şeyi alıyorsa, çoğu zaman o şey zaten uzun süredir bizimle tam anlamıyla uyumlu değildir. İnsan bazen alıştığı şeyleri “kaderi” zanneder. Oysa bazı bağlar sadece korkudan sürer. Bazı düzenler sadece konfor alanı olduğu için devam eder. Ve bazı insanlar, aslında çoktan bitmiş hikâyeleri hâlâ taşımaya çalışır.

İşte bu Mavi Ay tam olarak bu alanları görünür hale getirecek.

Özellikle kontrol etmeye çalışan insanlar bu süreçte daha fazla zorlanabilir. Çünkü Uranüs enerjisi kontrolü sevmez. Hayatı milimetrik hesaplarla yönetmeye çalıştıkça olaylar daha karmaşık hale gelebilir. Gökyüzü şu anda “akıma güvenmeyi” öğretiyor. Her şeyi aynı anda bilmek zorunda olmadığımızı hatırlatıyor.

Ve belki de en önemlisi…

Hayat bazen ancak bırakabildiğimizde bize yeni kapılar açıyor.

Bu Dolunay’ın bir diğer güçlü tarafı ise Satürn etkisi. Bu enerji insanları duygularıyla sorumlulukları arasında sıkıştırabilir. Kalbin başka bir şey isterken mantığın başka bir şey söylemesi mümkün. Özellikle ilişkilerde, aile meselelerinde, iş hayatında ve maddi konularda “kalmak mı gitmek mi?”, “devam etmek mi bırakmak mı?” ikilemleri büyüyebilir.

Bazı insanlar görev duygusuyla yıllardır taşıdığı yükleri sorgulayacak.

Bazıları ise ilk kez kendi ihtiyaçlarını düşünmeye başlayacak.

Çünkü Satürn şunu sorar:

“Gerçekten sağlam olan ne?”

Ay ise şunu sorar:

“Gerçekten ne hissediyorsun?”

Ve bu iki enerji çarpıştığında insan artık kendine yalan söyleyemez hale gelir.

Mars’ın aktif olması da bu Dolunay’ın etkisini büyütüyor. İnsanlar daha sabırsız, daha dürtüsel, daha tepkisel hissedebilir. Bastırılmış öfke yüzeye çıkabilir. İçte biriken huzursuzluk hareket etmek isteyebilir. Bu yüzden Mayıs sonu ve Haziran’ın ilk günlerinde insanlar ani çıkışlara, sert tepkilere, fevri kararlara daha açık olabilir.

Ama Mars doğru kullanıldığında inanılmaz bir dönüşüm gücü verir.

Bu enerji insanı:

harekete geçirir,

ertelettiği şeyleri başlatır,

korkularla yüzleştirir,

özgüveni geri kazandırır.

Bu yüzden bu süreçte bedenin hareket etmesi çok önemli olacak. Yürümek, spor yapmak, dans etmek, seyahat etmek, yeni yerlere gitmek, yeni insanlar tanımak ruhsal sıkışmayı azaltabilir.

Çünkü Yay burcundaki Mavi Ay insanı küçülen hayatlardan çıkarmak istiyor.

Birçok insan bu süreçte şunu fark edecek:

Asıl yorgunluk hayatın kendisinden değil…

Ruhuna ait olmayan bir hayatı taşımaktan geliyor.

Ve gökyüzü şimdi herkese aynı soruyu soruyor:

“Korkuların mı seni yönetecek…

Yoksa büyümek için bilinmeyene adım atabilecek misin?”

31 Mayıs’taki bu Mavi Ay’dan sonra bazı insanların hayatı eskisi gibi olmayacak. Çünkü bazı fark edişler geri dönüşü olmayan kapılar açar. Bazı gerçekler görüldükten sonra artık görmezden gelinemez.

Bu yüzden bu Dolunay altında en önemli şey şu olacak:

Ruhunuzun artık taşımak istemediği hiçbir şeyi zorla hayatınızda tutmaya çalışmayın.

Çünkü bazen evren bir şeyi sizden almaz.

Sadece size artık sizin olmayan şeyi gösterir.

Ve bazen bir insanın kaderi…

Tam da bıraktığı yerde değişmeye başlar.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

