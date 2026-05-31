Euphoria’nın Şoke Eden Ölüm Sahnesinin Ardındaki Detaylar Ortaya Çıktı

Karakterin geçmişte yaptığı seçimlerin ve izleyiciler üzerindeki etkisinin bu kararda önemli rol oynadığını söyledi. Levinson, seyircilerin bazı karakterler için adalet beklediğini bildiğini ifade etti. Ancak bu duygunun kolay bir şekilde karşılanmasını istemediğini de sözlerine ekledi. Bu nedenle ortaya rahatsız edici ve izleyiciyi düşündüren bir sahne çıkarmaya çalıştığını belirtti. İlk aşamada farklı ölüm senaryoları üzerinde durduğunu da açıkladı. Boğulma ya da aşırı sıcak nedeniyle yaşanacak bir sonun masada olduğunu söyledi. Daha sonra ise bugün ekrana gelen hikayeye karar verdiğini dile getirdi.

Nate Jacobs karakterine hayat veren Jacob Elordi de bölüm sonrası açıklamalarda bulundu. Oyuncu, karakterin hikayesinin geldiği noktayı anlamlı bulduğunu söyledi. Nate’in uzun süre boyunca birçok hatalı karar veren biri olduğunu hatırlattı. Bu nedenle yaşananların hikayenin doğal bir sonucu gibi göründüğünü ifade etti. Elordi, Euphoria’nın kariyerinde çok özel bir yere sahip olduğunu da belirtti. Dizide geçirdiği yılların kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

Oyuncu ayrıca çekim süreciyle ilgili detaylar da paylaştı. Özellikle tabut sahnelerinin beklediğinden daha sakin geçtiğini anlattı. Çekimlerde kullanılan gerçek çıngıraklı yılanın ekip tarafından dikkatle kontrol edildiğini ifade etti. Bu sahnelerin teknik açıdan zor olmasına rağmen ekip için ilginç bir deneyim olduğunu belirtti.