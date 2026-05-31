Euphoria’nın Şoke Eden Ölüm Sahnesinin Ardındaki Detaylar Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.05.2026 - 16:22
Dört yıllık aranın ardından yeni sezonuyla ekrana dönen Euphoria, son bölümlerde yaşanan gelişmelerle yeniden konuşulmaya başladı. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Nate Jacobs’ın hikayesi beklenmedik bir şekilde sona erdi. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler kadar dizinin yaratıcı ekibinin açıklamaları da ilgi gördü. Özellikle Nate’in vedasının nasıl planlandığı merak konusu oldu. Euphoria’nın yaratıcısı Sam Levinson da konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dizinin uzun süredir devam eden hikayesinde önemli bir yere sahip olan karakter için neden böyle bir son tercih edildiğini anlattı. 

Euphoria’nın yedinci bölümünde yaşanan olaylar sezonun en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer aldı.

Jacob Elordi’nin hayat verdiği Nate Jacobs karakteri, bölüm boyunca oldukça zor anlar yaşadı. Daha önceki bölümlerde başlayan hesaplaşmalar bu bölümde farklı bir noktaya taşındı. Hikayenin sonunda Nate’in yaşamını yitirmesi dizinin seyrini değiştiren gelişmelerden biri oldu. Karakterin karşı karşıya kaldığı olaylar, izleyiciler tarafından uzun süre konuşuldu. Bölümün yayınlanmasının ardından gözler dizinin yaratıcısı Sam Levinson’a çevrildi.

Levinson, verdiği röportajda Nate karakteri için hazırladığı final üzerinde uzun süre düşündüğünü anlattı.

Karakterin geçmişte yaptığı seçimlerin ve izleyiciler üzerindeki etkisinin bu kararda önemli rol oynadığını söyledi. Levinson, seyircilerin bazı karakterler için adalet beklediğini bildiğini ifade etti. Ancak bu duygunun kolay bir şekilde karşılanmasını istemediğini de sözlerine ekledi. Bu nedenle ortaya rahatsız edici ve izleyiciyi düşündüren bir sahne çıkarmaya çalıştığını belirtti. İlk aşamada farklı ölüm senaryoları üzerinde durduğunu da açıkladı. Boğulma ya da aşırı sıcak nedeniyle yaşanacak bir sonun masada olduğunu söyledi. Daha sonra ise bugün ekrana gelen hikayeye karar verdiğini dile getirdi.

Nate Jacobs karakterine hayat veren Jacob Elordi de bölüm sonrası açıklamalarda bulundu. Oyuncu, karakterin hikayesinin geldiği noktayı anlamlı bulduğunu söyledi. Nate’in uzun süre boyunca birçok hatalı karar veren biri olduğunu hatırlattı. Bu nedenle yaşananların hikayenin doğal bir sonucu gibi göründüğünü ifade etti. Elordi, Euphoria’nın kariyerinde çok özel bir yere sahip olduğunu da belirtti. Dizide geçirdiği yılların kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

Oyuncu ayrıca çekim süreciyle ilgili detaylar da paylaştı. Özellikle tabut sahnelerinin beklediğinden daha sakin geçtiğini anlattı. Çekimlerde kullanılan gerçek çıngıraklı yılanın ekip tarafından dikkatle kontrol edildiğini ifade etti. Bu sahnelerin teknik açıdan zor olmasına rağmen ekip için ilginç bir deneyim olduğunu belirtti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
