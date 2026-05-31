Enes Batur Kanye West Konserinde Yeni Sevgilisiyle Kameralara Yakalandı

Ecem Dalgıçoğlu
31.05.2026 - 16:52
YouTube Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri olarak gösterilen Enes Batur, son dönemde hem kariyerindeki dönüşüm hem de özel hayatıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti. Uzun süren sessizliğinin ardından YouTube'a geri dönen ve yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çeken fenomen isim, bu kez Kanye West'in rekor kıran İstanbul konserinde görüntülenmesiyle konuşuluyor. Konserde yanında oturan gizemli kadın sosyal medyanın radarına takılırken, kısa sürede ortaya atılan aşk iddiaları magazin gündemine oturdu.

YouTube Türkiye denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Enes Batur, yıllardır yalnızca içerikleriyle değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Milyonlarca aboneye ulaşarak Türkiye'nin dijital dönüşümünün sembol isimlerinden biri haline gelen fenomen, uzun süre boyunca gençlerin en çok takip ettiği içerik üreticileri arasında yer aldı. Oyun videolarından vloglara, sinema projelerinden sosyal medya içeriklerine kadar uzanan kariyeri boyunca sık sık gündemin merkezinde bulunan Batur, son dönemde ise özel hayatıyla konuşuluyor.

Henüz genç yaşlarda YouTube'a adım atan Enes Batur, özellikle eğlence ve oyun içerikleriyle büyük bir çıkış yakaladı. Kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen isim, Türkiye'nin en çok izlenen YouTuber'larından biri haline geldi.

Başarısını beyaz perdeye de taşıyan Batur, sinema filmleri ve çeşitli projelerle dijital dünyanın sınırlarını aşmayı başardı. Ancak son yıllarda ekranlardan ve sosyal medyadan uzaklaşması hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.

Yaklaşık üç yıllık sessizliğin ardından 2026 yılında yayınladığı 'Hayattayım Vlog' videosuyla geri dönen Enes Batur, bu süreçte yaşadığı zor günleri ilk kez açık açık anlattı. Hayat amacını kaybettiğini, uzun süre yalnız kaldığını ve depresyonla mücadele ettiğini söyleyen fenomen isim, samimi açıklamalarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Geri dönüş videosu kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, hayranları da eski Enes Batur'u yeniden görmenin heyecanını yaşadı.

Enes Batur'un kariyeri kadar özel hayatı da yıllarca konuşuldu. Özellikle içerik üreticisi Başak Karahan ile yaşadığı ilişki, YouTube Türkiye'nin en bilinen ilişkilerinden biri olarak görülüyordu. Ancak ilişkilerinin sona ermesi yalnızca hayranlarını değil, sosyal medyayı da uzun süre meşgul etti. Ayrılık sonrası yaşanan tartışmalar ve taraflara yöneltilen yorumlar gündem olurken, Enes Batur'un yıllar sonra yaptığı depresyon açıklamaları da birçok kişi tarafından bu döneme bağlandı.

Şimdilerde ise ünlü fenomenin adı yeni bir aşk iddiasıyla anılıyor.

Kanye West'in İstanbul'da verdiği ve yaklaşık 118 bin kişinin katıldığı tarihi konserde görüntülenen Enes Batur'un yanında bulunan gizemli kadın sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Kısa süre içerisinde görüntüler TikTok ve Instagram'da yayılırken, kadının popüler içerik üreticisi Eylül Ayan olduğu iddia edildi. İkilinin konser boyunca yan yana görüntülenmesi magazin hesaplarında geniş yer bulurken, sosyal medya kullanıcıları da 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu sormaya başladı.

Henüz taraflardan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, Kanye West konserinden gelen o görüntüler şimdiden magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelmiş durumda.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
