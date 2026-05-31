Enes Batur Kanye West Konserinde Yeni Sevgilisiyle Kameralara Yakalandı

Milyonlarca aboneye ulaşarak Türkiye'nin dijital dönüşümünün sembol isimlerinden biri haline gelen fenomen, uzun süre boyunca gençlerin en çok takip ettiği içerik üreticileri arasında yer aldı. Oyun videolarından vloglara, sinema projelerinden sosyal medya içeriklerine kadar uzanan kariyeri boyunca sık sık gündemin merkezinde bulunan Batur, son dönemde ise özel hayatıyla konuşuluyor.

Henüz genç yaşlarda YouTube'a adım atan Enes Batur, özellikle eğlence ve oyun içerikleriyle büyük bir çıkış yakaladı. Kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen isim, Türkiye'nin en çok izlenen YouTuber'larından biri haline geldi.

Başarısını beyaz perdeye de taşıyan Batur, sinema filmleri ve çeşitli projelerle dijital dünyanın sınırlarını aşmayı başardı. Ancak son yıllarda ekranlardan ve sosyal medyadan uzaklaşması hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.

Yaklaşık üç yıllık sessizliğin ardından 2026 yılında yayınladığı 'Hayattayım Vlog' videosuyla geri dönen Enes Batur, bu süreçte yaşadığı zor günleri ilk kez açık açık anlattı. Hayat amacını kaybettiğini, uzun süre yalnız kaldığını ve depresyonla mücadele ettiğini söyleyen fenomen isim, samimi açıklamalarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Geri dönüş videosu kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, hayranları da eski Enes Batur'u yeniden görmenin heyecanını yaşadı.

Enes Batur'un kariyeri kadar özel hayatı da yıllarca konuşuldu. Özellikle içerik üreticisi Başak Karahan ile yaşadığı ilişki, YouTube Türkiye'nin en bilinen ilişkilerinden biri olarak görülüyordu. Ancak ilişkilerinin sona ermesi yalnızca hayranlarını değil, sosyal medyayı da uzun süre meşgul etti. Ayrılık sonrası yaşanan tartışmalar ve taraflara yöneltilen yorumlar gündem olurken, Enes Batur'un yıllar sonra yaptığı depresyon açıklamaları da birçok kişi tarafından bu döneme bağlandı.