Arka Sokaklar'ın Melih Komiseri Tolga Kandemir'den İmaj Değişikliği!

Ancak onu milyonlarla buluşturan asıl proje Kısmetse Olur: Aşkın Gücü oldu. Yarışmadaki tavırları, karizması ve özellikle Aybüke Çangal ile yaşadığı çok konuşulan ilişki sayesinde kısa sürede sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri haline geldi.

Program sonrasında oyunculuk kariyerine ağırlık veren Kandemir, çeşitli dizi ve film projelerinde yer aldıktan sonra Arka Sokaklar kadrosuna dahil oldu. Melih Komiser karakteriyle ekran başındaki izleyicinin beğenisini kazanan oyuncu, sahneleriyle sosyal medyada sık sık övgü topladı. Ancak son haftalarda dizinin geleceği hakkında ortaya atılan final ve sezon finali iddiaları, oyuncuların kariyer planlarıyla ilgili yeni spekülasyonları da beraberinde getirdi.