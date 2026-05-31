Arka Sokaklar'ın Melih Komiseri Tolga Kandemir'den İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2026 - 17:44
Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Tolga Kandemir, bu kez rol aldığı projelerden çok radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan, ardından oyunculuk kariyerine yönelerek ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelen Kandemir'in yeni imajı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tolga Kandemir, 2019 yılında Best Model of Turkey birincisi olduktan sonra uluslararası arenada da başarı elde ederek Best Model of the World yarışmasında dünya ikincisi olmuş ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Ancak onu milyonlarla buluşturan asıl proje Kısmetse Olur: Aşkın Gücü oldu. Yarışmadaki tavırları, karizması ve özellikle Aybüke Çangal ile yaşadığı çok konuşulan ilişki sayesinde kısa sürede sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri haline geldi.

Program sonrasında oyunculuk kariyerine ağırlık veren Kandemir, çeşitli dizi ve film projelerinde yer aldıktan sonra Arka Sokaklar kadrosuna dahil oldu. Melih Komiser karakteriyle ekran başındaki izleyicinin beğenisini kazanan oyuncu, sahneleriyle sosyal medyada sık sık övgü topladı. Ancak son haftalarda dizinin geleceği hakkında ortaya atılan final ve sezon finali iddiaları, oyuncuların kariyer planlarıyla ilgili yeni spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Tolga Kandemir saçlarını kısacık kestirerek bambaşka bir görünüme kavuştu.

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Kandemir'in değişimi kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı takipçileri oyuncunun yeni tarzını daha modern ve karizmatik bulurken, bazıları ise Arka Sokaklar dönemindeki görünümünü özlediklerini dile getirdi.

Kulislere göre bu değişimin arkasında yalnızca estetik bir tercih değil, kariyer planları da bulunuyor. Arka Sokaklar'ın yeni sezondaki geleceğinin henüz netleşmemesi ve yaz döneminde başlayacak yeni projeler için oyuncuların farklı karakter hazırlıkları yapması, Kandemir'in bu değişikliğinin en güçlü nedenleri arasında gösteriliyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
