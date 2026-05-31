Evde En Az Elektrik Harcayan Eşyalar Açıklandı

LED Ampuller

Enerji tasarrufunun sembolü haline gelen LED ampuller, genellikle 4 ila 25 watt arasında enerji tüketiyor. Geleneksel ampullere göre çok daha düşük elektrik harcayan LED'ler, uzun ömürleriyle de öne çıkıyor.

İnternet Modemi

Günün 24 saati açık kalan modemler sanılanın aksine oldukça düşük enerji tüketiyor. Ortalama bir ev modemi 5 ila 15 watt arasında elektrik harcıyor. Bu nedenle elektrik faturasında büyük bir yük oluşturmuyor.

Telefon Şarj Aletleri

Modern telefon şarj cihazları genellikle 5 ila 10 watt arasında enerji tüketiyor. Kullanım süreleri kısa olduğu için aylık elektrik tüketimleri oldukça düşük seviyelerde kalıyor.

LED Televizyonlar

Yeni nesil LED televizyonlar, ekran boyutuna bağlı olarak ortalama 50 ila 100 watt civarında enerji tüketiyor. Bu değer, birçok beyaz eşya ve ısıtıcıya göre oldukça düşük kabul ediliyor.

Robot Süpürgeler

Geleneksel elektrikli süpürgelere kıyasla çok daha düşük güçle çalışan robot süpürgeler genellikle 30 ila 60 watt arasında enerji kullanıyor. Düzenli kullanımda bile faturaya etkileri sınırlı kalıyor.

Epilasyon Cihazları ve Benzeri Küçük Elektronikler

Bazı kişisel bakım cihazları yalnızca birkaç watt enerji tüketiyor. Örneğin bazı epilatör modelleri 2 ila 3 watt seviyesinde çalışabiliyor. Kullanım süreleri de kısa olduğundan yıllık tüketimleri oldukça düşük oluyor.