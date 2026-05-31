Evde En Az Elektrik Harcayan Eşyalar Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 17:24
Elektrik faturalarını düşürmek isteyenler genellikle enerji tüketimi yüksek cihazlara odaklansa da bazı ev eşyaları oldukça düşük elektrik harcıyor. Uzmanlar, LED ampullerden modemlere kadar birçok cihazın gün boyu kullanılsa bile faturaya sınırlı etki yaptığını belirtiyor. Peki evde en az elektrik tüketen eşyalar hangileri?

Artan elektrik faturaları nedeniyle birçok kişi evde en çok enerji tüketen cihazlara odaklanıyor. Ancak bazı elektronik eşyalar var ki gün boyunca çalışsalar bile elektrik tüketimleri oldukça düşük seviyede kalıyor.

Uzmanlara göre bu cihazların faturaya etkisi, klima, fırın veya kurutma makinesi gibi yüksek tüketimli ürünlerle kıyaslandığında oldukça sınırlı.

İşte en az elektrik harcayan eşyalardan bazıları...

LED Ampuller

Enerji tasarrufunun sembolü haline gelen LED ampuller, genellikle 4 ila 25 watt arasında enerji tüketiyor. Geleneksel ampullere göre çok daha düşük elektrik harcayan LED'ler, uzun ömürleriyle de öne çıkıyor. 

İnternet Modemi

Günün 24 saati açık kalan modemler sanılanın aksine oldukça düşük enerji tüketiyor. Ortalama bir ev modemi 5 ila 15 watt arasında elektrik harcıyor. Bu nedenle elektrik faturasında büyük bir yük oluşturmuyor. 

Telefon Şarj Aletleri

Modern telefon şarj cihazları genellikle 5 ila 10 watt arasında enerji tüketiyor. Kullanım süreleri kısa olduğu için aylık elektrik tüketimleri oldukça düşük seviyelerde kalıyor. 

LED Televizyonlar

Yeni nesil LED televizyonlar, ekran boyutuna bağlı olarak ortalama 50 ila 100 watt civarında enerji tüketiyor. Bu değer, birçok beyaz eşya ve ısıtıcıya göre oldukça düşük kabul ediliyor. 

Robot Süpürgeler

Geleneksel elektrikli süpürgelere kıyasla çok daha düşük güçle çalışan robot süpürgeler genellikle 30 ila 60 watt arasında enerji kullanıyor. Düzenli kullanımda bile faturaya etkileri sınırlı kalıyor. 

Epilasyon Cihazları ve Benzeri Küçük Elektronikler

Bazı kişisel bakım cihazları yalnızca birkaç watt enerji tüketiyor. Örneğin bazı epilatör modelleri 2 ila 3 watt seviyesinde çalışabiliyor. Kullanım süreleri de kısa olduğundan yıllık tüketimleri oldukça düşük oluyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
