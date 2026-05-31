Gazlı İçecekler Vücutta Nasıl Etki Yaratıyor? Uzmanlardan Dikkat Çeken Uyarı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 15:24
Gazlı içeceklerin vücuda etkileri üzerine yapılan değerlendirmeler, bu ürünlerin tüketildiği andan itibaren hızlı bir biyolojik tepki zinciri başlattığını ortaya koyuyor. Şeker ve kafein gibi bileşenler kısa sürede kana karışarak metabolik sistemi etkiliyor. Uzmanlar, özellikle düzenli tüketimde bu etkinin daha belirgin hale geldiğini belirtiyor.

Gazlı içeceklerin vücut üzerindeki etkilerine dair uzman değerlendirmeleri, bu ürünlerin tüketildiği andan itibaren hızlı bir fizyolojik tepki zinciri başlattığını ortaya koyuyor.

Kardiyolog Dr. Jeremy London, gazlı içecekleri “toplumda yaygın bir sağlık sorunu” olarak tanımlarken, özellikle şeker oranının fark edilmeden yüksek kalori alımına yol açtığını vurguluyor. Uzmanlara göre bu durum, uzun vadede metabolik dengeyi olumsuz etkileyebiliyor.

İçecek tüketime alındıktan kısa süre sonra şeker ve kafein hızla kana karışıyor. Bu süreçte pankreas insülin salgısını artırırken, karaciğer de bu ani yükü metabolize etmek için daha yoğun çalışıyor. Buna bağlı olarak kalp atış hızında artış ve dolaşım sisteminde geçici bir hızlanma görülebiliyor.

Beyinde ise kafein, yorgunluk hissini baskılayan reseptörleri geçici olarak bloke ediyor ve dopamin salınımını artırarak kısa süreli bir uyanıklık ve haz hissi oluşturuyor.

Ancak uzmanlar, bu etkinin ardından enerji düşüşü yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Böbrekler, artan şeker ve kafein yükünü filtrelemek için daha fazla çalışırken idrar üretimi de artabiliyor. Öte yandan içeceğin asidik yapısının, ağız ve diş sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği belirtiliyor.

Uzun vadede düzenli tüketimin; sindirim sorunları, uyku düzeninde bozulma, baş ağrısı ve metabolik dengesizlik riskini artırabileceği ifade ediliyor. Diyet versiyonlar dahil olmak üzere, yapay tatlandırıcı içeren içeceklerin de benzer şekilde tartışmalı etkileri olduğu aktarılıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
