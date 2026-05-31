Gazlı İçecekler Vücutta Nasıl Etki Yaratıyor? Uzmanlardan Dikkat Çeken Uyarı

Kardiyolog Dr. Jeremy London, gazlı içecekleri “toplumda yaygın bir sağlık sorunu” olarak tanımlarken, özellikle şeker oranının fark edilmeden yüksek kalori alımına yol açtığını vurguluyor. Uzmanlara göre bu durum, uzun vadede metabolik dengeyi olumsuz etkileyebiliyor.

İçecek tüketime alındıktan kısa süre sonra şeker ve kafein hızla kana karışıyor. Bu süreçte pankreas insülin salgısını artırırken, karaciğer de bu ani yükü metabolize etmek için daha yoğun çalışıyor. Buna bağlı olarak kalp atış hızında artış ve dolaşım sisteminde geçici bir hızlanma görülebiliyor.