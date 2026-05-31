Teşkilat Bu Akşam Var mı, Yok mu? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman?

Merve Ersoy - TV Editörü
31.05.2026 - 16:16
TRT 1 ekranlarının pazar akşamlarına damga vuran, aksiyon ve istihbarat dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen fenomen dizisi Teşkilat bu akşam var mı yok mu sorusu, milyonlarca dizi sever tarafından heyecanla araştırılıyor. Sezon finaline adım adım yaklaşırken heyecanın zirve yaptığı yapımın takipçileri, 31 Mayıs TRT 1 yayın akışı listesini inceleyerek Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak öğrenmek istiyor.

Peki, Teşkilat bu akşam yayınlanacak mı? İşte merakla beklenen Teşkilat yeni bölüm (183. bölüm) detayları ve TRT 1'in bu akşama özel yayın akışı bilgileri...

Teşkilat hayranlarının içine su serpecek müjdeli haber geldi: Teşkilat bu akşam yeni bölümüyle kendi gününde ve saatinde TRT 1 ekranlarında olacak! Herhangi bir erteleme veya özel yayın engeline takılmayan dizi, nefes kesen yeni macerasıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Teşkilat Sezon Finali Ne Zaman? Teşkilat Final mi Yapıyor?

Hayır, Teşkilat final yapmıyor. 7. sezonda da devam edecek dizinin sezon finali tarihi ise 7 Haziran Pazar.

31 Mayıs 2026 Pazar TRT 1 Yayın Akışı

06:00 Gönül Dağı (Tekrar)

08:30 Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar) 

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 

14:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Tekrar)

17:30 Kod Adı Kırlangıç (Yeni Bölüm) 

19:00 TRT Ana Haber (Canlı) 

20:00 Teşkilat (Özet) 

21:00 Teşkilat (Yeni Bölüm - 183. Bölüm) 

00:15 3'te 3 (Yarışma) 

01:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

03:15 Seksenler

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
