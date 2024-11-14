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Yeminleri Gündem Olmuştu: Te Pāti Māori Partisi Üyeleri Yeni Yasa Tasarısını Haka Dansıyla Protesto Etti

Yeminleri Gündem Olmuştu: Te Pāti Māori Partisi Üyeleri Yeni Yasa Tasarısını Haka Dansıyla Protesto Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.11.2024 - 16:40 Son Güncelleme: 14.11.2024 - 16:47

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Yeni Zelanda'nın yerli halkı olan Maori Kabilesi, tarih boyunca kendi kültürel kimliklerini ve geleneklerini koruyan bir topluluk. Bu özgün kabile, dilinden sanatına, ritüellerinden yaşam tarzına kadar birçok yönüyle kendine özgü bir kimliğe sahip. Kendi dillerini konuşan ve geleneksel yaşamlarını sürdüren Maoriler, aynı zamanda modern dünyaya da ayak uydurdular. Hatta Te Pāti Māori isimli partileriyle mecliste de yerlerini aldılar.  Hatta temsilcilerinden birinin meclis konuşmasından önce yaptığı Haka Dansı sosyal medyada epey gündem olmuştu.

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Te Pāti Māori partisi üyeleri, yeni yasa tasarısı oylamasını yerel danslarıyla protesto etti.

Te Pāti Māori partisi üyeleri, yeni yasa tasarısı oylamasını yerel danslarıyla protesto etti.

Oylamayı yarıda kesip Haka Dansı'na başlayan üyelerin o anları yine gündem oldu.

Oylamayı yarıda kesip Haka Dansı'na başlayan üyelerin o anları yine gündem oldu.

İşte o anlar;

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