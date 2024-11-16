Mike Tyson - Jake Paul Maçını Anlatan Bilgehan Demir Maçın Bitişiyle Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks mücadelesi hala gündemdeki yerini koruyor. Tarihi maçla ilgili birçok anekdot şimdiden kayıtlara geçti bile. Spor Spikeri Bilgehan Demir'in maçın sonlarına doğru yaşadığı duygu dolu anlar da bunlardan bir tanesiydi.
Maçı kendi YouTube kanalında anlatan Bilgehan Demir, maçın sonlarına doğru gözyaşlarına hakim olamadı. Boksla ilgilenen birçok kişinin efsanesi olan Mike Tyson'ın maçta nakavt olmaması üzerine Bilgehan Demir de duygusal anlar yaşadı. O anları izleyen birçok kişi sosyal medyadan yorum yapmayı ihmal etmedi.
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Geçmişte anlattığı boks ve kick boks maçlarıyla tanınan Spor Spikeri Bilgehan Demir, Mike Tyson ve Jake Paul arasında gerçekleşen boks maçını kendi YouTube kanalında canlı olarak anlattı.
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Müsabakanın tamamlanmasıyla birlikte Bilgehan Demir duygu dolu anlar yaşadı.
Jake Paul'un Mike Tyson'a saygı göstergesi olarak önünde eğilmesiyle birlikte Bilgehan Demir de gözyaşlarını tutamadı.
İşte, Bilgehan Demir'in gözyaşlarına hakim olamadığı o anlar👇
Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi👇
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