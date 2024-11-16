Seni ele geçiren kötü duygu ne?

Seni ele geçiren kötü duygu suçluluk! İçini yavaşça sarar, her hareketin ve her kararın ardından seni takip eder. Bir anlık bir hata, yanlış bir söz, belki de yapmadığın bir şeyin eksikliği... Suçluluk, her zaman içini kemiren, seni bir ağırlıkla boğan bir duygu haline gelir. Her şeyin doğru olmadığını hissedersin; sanki dünyayı ya da bir başkasını yanlış yapmışsın gibi. Kendi içinde sürekli bir sorgulama başlar: 'Keşke farklı bir şey yapsaydım', 'Neden böyle davrandım?', 'Bunu nasıl telafi edebilirim?' Suçluluk, bazen geçmişteki bir hatayı sürekli olarak zihninde döndürmekten öteye geçer ve seni adeta bir hapis gibi içine hapseder. O kadar boğucu olur ki, geçmişi değiştirememenin verdiği çaresizlikle, geleceğe dair adım atmak bile zorlaşır. Ama fark etmeden, suçluluk duygusu bazen büyütülür ve her şeyin yükünü senin omuzlarına yükler. Oysa çoğu zaman suçluluk, doğruyu yapabilmek için bir fırsat yaratabilir. Bir hata, bir eksiklik, seni daha iyi bir insan yapmaya yönlendirebilir. Suçluluk, seni bir şekilde kendinle yüzleştirir; ama asıl mesele, o duyguyu kabul edip ondan ders alabilmektir. Kendini affetmek, zamanla daha sağlıklı bir şekilde büyümeni sağlar. Suçluluk seni ele geçiriyor olabilir, ama ona fazla yüklenmek yerine, ona dair hissettiklerini anlamak ve ondan öğrenmek, seni daha güçlü kılabilir.