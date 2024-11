Seni ele geçiren kötü duygu ne?

Seni ele geçiren kötü duygu öfke! Bir anda her şeyi sarar, içindeki huzuru bozar ve her düşüncenin, her hareketin bir şekilde ona göre şekillenir. O an, öfke seni kontrol eder, senin yerine kararlar verir. Her şeyin büyütülmüş, abartılmış hali gibi gelir; küçük bir yanlış, dev bir hayal kırıklığına dönüşür. Öfkenin içinde bir öfke daha vardır, bir tür çaresizlik, birikmiş duyguların patlaması. Ve bu öfke seni dış dünyadan uzaklaştırır, içinde sürekli yankılanan bir rahatsızlık yaratır. Ama bu öfkenin ardında, genellikle başka duygular da vardır: hayal kırıklığı, korku, belki de derin bir üzüntü. Öfke, çoğu zaman başka bir şeyin örtüsü olur. Ama yine de, ne kadar kontrol etmeye çalışsan da, seni zaman zaman ele geçirir, kalbini sıkıştırır. Öfke seni saran karanlık bir bulut gibi olabilir; ama unutma, ne kadar güçlü olursa olsun, her öfke fırtınasının sonunda bir güneş açar. Öfkeyi anlamak, ona izin vermek ve ondan kurtulmak, sana gerçek huzuru getirebilir.