Seni Ele Geçiren Kötü Duygu Ne?
Seni Ele Geçiren Kötü Duygu Ne?
Bazen duygusal dalgalarımızı kontrol etmek zorlaşır ve kendimizi tamamen farklı bir duygunun kollarına bırakırız. Bu yeni duygu, beklenmedik bir misafir gibi bizi ziyarete gelir ve kendisini ev sahibi ilan eder. Bu duygu, bazen tatlı bir melodi gibi bizi neşelendirirken, bazen de kasvetli bir bulut gibi üzerimize çöker. Ve en kötüsü, bu duyguların kontrolü genellikle elimizde olmaz.
Seni ele geçiren kötü duygu ne?
Haydiiii testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir hata yaptığında nasıl hissediyorsun?
4. Sevdiklerinden biri seni hayal kırıklığına uğrattığında nasıl bir tepki verirsin?
5. Bir insan seni yanlış anladığında nasıl bir duygu hissedersin?
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6. Güvenini çabuk kaybeder misin?
7. Canın yandığında ne yaparsın?
8. Biri seni unutmuş gibi hissettiğinde ne yaparsın?
9. Sinirlendiğinde kendin olmaktan çıkıyor musun?
10. Son olarak unuttuğun birine uzun zaman sonra denk geldiğinde ne hissedersin?
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Seni ele geçiren kötü duygu öfke!
Seni ele geçiren kötü duygu korku!
Seni ele geçiren kötü duygu suçluluk!
Seni ele geçiren kötü duygu nefret!
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