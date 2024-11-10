İlişkin Seni Yıprattı mı?
İlişkin Seni Yıprattı mı?
Hayatın en karmaşık yönlerinden biri kuşkusuz ki insan ilişkileri. Günümüzün büyük bir kısmını bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve sürdürmekle geçiriyoruz. Ancak, her birimiz zaman zaman ilişkilerimizin bizi nasıl etkilediğini, bizi nasıl şekillendirdiğini ya da değiştirdiğini sorguluyoruz. Bazen, bu değişimler o kadar hızlı ve belirgin olur ki, bir bakmışız ki aynada gördüğümüz kişi eskiden tanıdığımız kişi değil.
İlişkin seni yıprattı mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkiniz boyunca kendini daha stresli hissettiğin zamanlar oldu mu?
4. Sevgilinle birlikteyken kendini yalnız hissediyor musun?
5. İlişkinde artık mutlu hissetmiyor musun?
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6. Bütün sorunlarınızı çözdüğünüze inanıyor musun?
7. Onunla birlikte vakit geçirmekten kaçıyor musun?
8. Eski fotoğraflarına bakıp o günleri özlediğin oluyor mu?
9. İlişki içinde negatif bir değişim gösterdiğini düşünüyor musun?
10. Son olarak yaşadığınız tartışmaların ardından kendini kötü hissediyor musun?
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İlişkin seni yıpratmış!
İlişkin seni yıpratmamış!
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