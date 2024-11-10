İlişkin seni yıprattı mı?

İlişkin seni yıpratmış, çünkü her geçen gün, o ilişkinin duygusal yükleri daha da ağırlaşmış. Başlangıçta belki her şey güzel, neşeliydi, ama zamanla kendini kaybetmeye başladın. Kendi ihtiyaçlarını, sınırlarını ve arzularını unutup, sürekli olarak başkası için var olmaya çalıştın. Ve ne yazık ki, bu ilişki sana verdiğinden çok daha fazlasını aldı. Duygusal tükenmişlik, sürekli verdiğin çabaların karşılığını bulamamak ve içinde bir boşluk oluştuğunu fark etmek seni derinden etkiledi. Kendini sürekli sorgulamak, sürekli daha fazlasını vermek, ama karşındaki kişiden beklediğin anlayış, şefkat ya da sevgiyi bulamamak, zamanla seni içsel olarak yordu. Hangi adımı atsan, bir şeyler eksik kalıyor gibi hissettin, ya da bir adım bile atmamak, seni sıkışmış hissettirdi. Bu ilişki, seni fazlasıyla şekillendirdi; belki seni daha güçlü yaptı, ama aynı zamanda en değerli parçalarından da bir şeyler alıp götürdü. Bir noktada, artık kendi kimliğini, içindeki huzuru kaybetmiş hissediyorsun. Artık eski sen değilsin, çünkü bu ilişki seni o kadar yıprattı ki, kendini bulabilmek için yeniden nefes alman gerekiyor. Belki de kendini toparlamak, bu ilişkiden çıkıp, önce kendini dinlemek ve sana ait olan hayatı yeniden inşa etmek zamanı gelmiştir. Kendini yeniden keşfetmeye başladığında, o yıpranmış duyguların yerini, sağlıklı ve dengeli bir yaşam alacak. Çünkü kimse başkası için tükenmemeli; önce kendini bulmalı, sonra başkalarına verebileceğin sevgiyi kendinde bulmalısın.