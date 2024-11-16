Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımının Yargı Dağıtan Bakışları Altında Kız Neşesi!
Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımının Yargı Dağıtan Bakışları Altında Kız Neşesi!
Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen 'kız neşesine' bu kez de Hayriye Hanımın gözünden bakıyoruz! Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü'nün kadınları ve neşeli ruh halleri kız neşesi tanımına ne kadar uyar bilinmez. Ancak Hayriye Hanımın yargı dağıtan bakışları sizi kesinlikle kendinize getirecek. Tabii sosyal medya kullanıcılarının yanıtları da yüzünüzü güldürecek.
Peki, neşelenmeye hazır mısınız? İşte, başlıyoruz...
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İşte dünyayı güzelleştiren kız neşesinin en iyi tanımı: "3 kadın bir araya geldiğimizde orda düğün olmasa da şenlik vardır." der Buket Uzuner!
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Fakat bu kez sosyal medyada sürekli gündeme gelen "kız neşesine" bambaşka bir açıdan bakmaya hazır olun.
İşte, Hayriye Hanımın ta yüreğinizin derinlerine işleyecek o bakışı! 👇
Üstelik hayatı bu denli neşeli yaşayan başkaları da varmış! 👇
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Bahtınız benzemesin diyelim...👇
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Sendromsuz olmaz! 👇
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İşte gerçek bir keder! 👇
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Ee ne demişler "Neydim değil, ne olacağım diyeceksin..." 👇
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Yüreğinize işleyecek demiştik! 👇
"Kızgınken bile güleriz çünkü biz." 👇
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"Yüz ifademi asla!" 👇
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