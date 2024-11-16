Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımının Yargı Dağıtan Bakışları Altında Kız Neşesi!

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen 'kız neşesine' bu kez de Hayriye Hanımın gözünden bakıyoruz! Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü'nün kadınları ve neşeli ruh halleri kız neşesi tanımına ne kadar uyar bilinmez. Ancak Hayriye Hanımın yargı dağıtan bakışları sizi kesinlikle kendinize getirecek. Tabii sosyal medya kullanıcılarının yanıtları da yüzünüzü güldürecek.

Peki, neşelenmeye hazır mısınız? İşte, başlıyoruz...