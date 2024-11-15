Acun Ilıcalı Futbol Yatırımlarına Devam Ediyor: Yeni Takımı Slovenya'dan
Acun Ilıcalı Futbol Yatırımlarına Devam Ediyor: Yeni Takımı Slovenya'dan
Süper Lig'in köklü takımlarından Fenerbahçe'nin Asbaşkanı ve İngiltere Championship ligi ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol dünyasına olan yatırımlarına devam ediyor. Acun Ilıcalı bir süredir görüştüğü Slovenya ekibi ile imzaları attı. Nisan ayında görüşmelere başlayan Ilıcalı, Avrupa'ya açılma hedefinden bahsetmişti. Bu anlaşma ile futbol yatırımlarını artıran Acun Ilıcalı'nın yeni kulübüyle nasıl bir proje izleyeceği önümüzdeki süreçte açıklanacak. Ilıcalı'nın yeni takımı NK Maribor oldu.
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Süper Lig'in köklü takımlarından Fenerbahçe'nin Asbaşkanı ve İngiltere Championship ligi ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol dünyasına olan yatırımlarına devam ediyor.
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Fenerbahçe Asbaşkanı ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı'nın, Slovenya'nın Maribor kulübünün %74 hissesini resmi olarak satın aldığı duyuruldu.
Bu satın alımın ardından Maribor kulübünün yönetim kurulunda 4 kişi görev alacak. Bu isimlerden 3'ü ise Acun Medya'nın temsilcileri olacak.
NK Maribor, Slovenya Ligi'nde 16 şapiyonlukla en fazla şampiyon olan takım konumunda. Maribor'u 7 şampiyonlukla Olimpija Ljubljana takip ediyor.
Maribor, şu anda Olimpija Ljubljana'nın ardından 3 puan farkla ligde ikinci sırada yer alıyor.
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