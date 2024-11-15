Acun Ilıcalı Futbol Yatırımlarına Devam Ediyor: Yeni Takımı Slovenya'dan

Süper Lig'in köklü takımlarından Fenerbahçe'nin Asbaşkanı ve İngiltere Championship ligi ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol dünyasına olan yatırımlarına devam ediyor. Acun Ilıcalı bir süredir görüştüğü Slovenya ekibi ile imzaları attı. Nisan ayında görüşmelere başlayan Ilıcalı, Avrupa'ya açılma hedefinden bahsetmişti. Bu anlaşma ile futbol yatırımlarını artıran Acun Ilıcalı'nın yeni kulübüyle nasıl bir proje izleyeceği önümüzdeki süreçte açıklanacak. Ilıcalı'nın yeni takımı NK Maribor oldu.