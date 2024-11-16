Başkentler, bir ülkenin politik, kültürel ve ekonomik kalbi olarak kabul edilir ve genellikle en büyük ve en önemli şehirleridir. Her biri kendi benzersiz özellikleri, tarihi ve kültürü ile tanınır. Peki, bu başkentlerin hangi ülkelere ait olduğunu ne kadar iyi biliyorsun? Eğer 'Ben bu konuda oldukça iddialıyım' diyorsan, seni bu alanda bilgini sınamaya davet ediyoruz.

Ülkelerin başkentlerine ne kadar hakimsin?

Haydiiii testeee!