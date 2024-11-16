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Ülkelerin Başkentlerine Ne Kadar Hakimsin?

Ülkelerin Başkentlerine Ne Kadar Hakimsin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
16.11.2024 - 14:31

Başkentler, bir ülkenin politik, kültürel ve ekonomik kalbi olarak kabul edilir ve genellikle en büyük ve en önemli şehirleridir. Her biri kendi benzersiz özellikleri, tarihi ve kültürü ile tanınır. Peki, bu başkentlerin hangi ülkelere ait olduğunu ne kadar iyi biliyorsun? Eğer 'Ben bu konuda oldukça iddialıyım' diyorsan, seni bu alanda bilgini sınamaya davet ediyoruz.

Ülkelerin başkentlerine ne kadar hakimsin?

Haydiiii testeee!

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1. Brezilya'nın başkenti hangi şehirdir?

1. Brezilya'nın başkenti hangi şehirdir?

2. Kanada'nın başkenti nedir?

2. Kanada'nın başkenti nedir?

3. Avustralya'nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

3. Avustralya'nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

4. Hindistan'ın başkenti hangi şehirdir?

4. Hindistan'ın başkenti hangi şehirdir?

5. Mısır'ın başkenti nedir?

5. Mısır'ın başkenti nedir?
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6. Çin'in başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

6. Çin'in başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

7. Endonezya'nın başkenti hangi şehirdir?

7. Endonezya'nın başkenti hangi şehirdir?

8. Kırgızistan'ın başkenti hangi şehirdir?

8. Kırgızistan'ın başkenti hangi şehirdir?

9. Ekvador'un başkenti nedir?

9. Ekvador'un başkenti nedir?

10. Katar'ın başkenti nedir?

10. Katar'ın başkenti nedir?
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11. Uruguay'ın başkenti nedir?

11. Uruguay'ın başkenti nedir?

12. Sırbistan'ın başkenti nedir?

12. Sırbistan'ın başkenti nedir?

13. Jamaika'nın başkenti nedir?

13. Jamaika'nın başkenti nedir?

14. Rusya'nın başkenti hangi şehirde yer almaktadır?

14. Rusya'nın başkenti hangi şehirde yer almaktadır?

15. Güney Kore'nin başkenti hangi şehirdir?

15. Güney Kore'nin başkenti hangi şehirdir?

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