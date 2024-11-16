Şoray Uzun Yolda'nın Bitmesine Neden Olan Yasak Aşk Skandalı
Şoray Uzun Yolda'nın Bitmesine Neden Olan Yasak Aşk Skandalı
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/uzu...
2005 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Şoray Uzun Yolda' oyuncu Şoray Uzun'un sunumuyla döneminin en iyi işlerindendi. Anadolu'yu gezen Şoray Uzun'un maceralarını ve yöre halkıyla sohbetini ekrana taşıyan program o dönem fenomen yaratırken aniden bitmişti. Şoray Uzun Yolda'nın çok izlenmesine rağmen neden bir anda bittiği kafaları karıştırırken aslında konu bir yasak aşk skandalıydı. Sunucu Şoray Uzun'un evli ve çocuklu olmasına rağmen yönetmen Melda Yılmaz'la aşk yaşaması ve bir de bebek beklemeleri ortalığı karıştırmıştı. İşte Şoray Uzun Yolda'nın bitmesine neden olan aşk skandalı...
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2005 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Şoray Uzun Yolda, döneminin en sevilen gezi programlarının başında geliyordu.
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Oyuncu Şoray Uzun'un Anadolu'yu gezip yöre insanıyla sohbet ettiği program televizyonun en renkli işlerinden olurken aniden bitmişti.
319 bölüm süren gezi programının aniden yayından kalkması büyük şaşkınlık yaratırken bunun arkasındaki en büyük neden Şoray Uzun'un işten atılmasıydı.
Program yayınlandığı esnada Elçin Uzun'la evli olan Şoray Uzun, ayrıca 2 çocuk sahibiydi.
Aynı dizide rol alıp birbirlerine aşık olan ikili 1998 yılında evlenip mutlu bir hayat sürerken program esnasında yaşanan bir skandal bu evliliği sarsmıştı.
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Şoray Uzun'un o dönem yönetmen Melda Yılmaz'la yasak aşk yaşadığı medyada büyük yankı uyandırırken hamile olan Yılmaz, 2008 yılında Şoray Uzun'un çocuğunu doğurmuştu.
Yıllar sonra verdiği röportajda o dönem imam nikahı bile yaptığını açıklayan Şoray Uzun, yaşadığı yasak aşka rağmen eşiyle asla boşanmayı düşünmediğini şu sözlerle anlatıyor:
Şoray Uzun ve Elçin Uzun evliliklerine hala devam ederken Şoray Uzun Yolda programı o dönem bu skandalın patlaması ile sona erdi.
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