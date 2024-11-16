Şoray Uzun Yolda'nın Bitmesine Neden Olan Yasak Aşk Skandalı

2005 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Şoray Uzun Yolda' oyuncu Şoray Uzun'un sunumuyla döneminin en iyi işlerindendi. Anadolu'yu gezen Şoray Uzun'un maceralarını ve yöre halkıyla sohbetini ekrana taşıyan program o dönem fenomen yaratırken aniden bitmişti. Şoray Uzun Yolda'nın çok izlenmesine rağmen neden bir anda bittiği kafaları karıştırırken aslında konu bir yasak aşk skandalıydı. Sunucu Şoray Uzun'un evli ve çocuklu olmasına rağmen yönetmen Melda Yılmaz'la aşk yaşaması ve bir de bebek beklemeleri ortalığı karıştırmıştı. İşte Şoray Uzun Yolda'nın bitmesine neden olan aşk skandalı...