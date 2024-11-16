Kızgın Yağ Dökülmüştü: MasterChef Beyza, Yüzündeki Yaranın Son Durumunu Açıkladı
Kızgın Yağ Dökülmüştü: MasterChef Beyza, Yüzündeki Yaranın Son Durumunu Açıkladı
MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Beyza, talihsiz bir kaza geçirmişti. Dış çekim oyununda yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza, birkaç hafta yarışmaya devam edememişti. Hastanede tedavi gören Beyza, yüzünden bandajla yarışmaya devam etme kararı alırken yüzü hakkında açıklama yaptı. Yüzünün son durumunu anlatan Beyza, kendisini merak eden seyiricilerin içini rahatlattı. İşte Beyza'nın son durumu...
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MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Beyza, dış çekim oyununda talihsiz bir kaza geçirmişti.
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Pişen böreği çevirirken yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza'nın yüzünde yanıklar oluşurken birkaç hafta hastanede tedavi görmüştü.
Yüzü yandıktan sonra yarışmaya geri dönen Beyza, yüzündeki bandajla mücadeleye devam ederken yüzünün son durumu hakkında açıklama yaptı.
Yüzündeki yaranın son durumunu açıklayan Beyza, hiç ağrısı kalmadığını ve iz kalmaması için krem sürdüğünü belirtti.
"Çok iyiyim. Artık hiçbir şey kalmadı. Sadece iz kalmaması için krem sürüyorum. Hiç ağrım kalmadı. Hatta yukarıda otururken takmıyorum bandajı."
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