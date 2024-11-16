Doğa ve Fatih'in Alev Alev Yandığı Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Doğa ve Fatih'in Alev Alev Yandığı Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecanın doruğa çıktığı bir bölüm yayınladı. Doğa ve Fatih'in alev almasının ateşli bir öpüşmeyle taçlandığı yeni bölümde ikili arasında geri dönülmez bir yol belirdi. Yeni bölümde Pembe'nin yeni yolu apayrı bir merak uyandırırken erkek bebek hayali kuran Görkem'in kızı olacağını öğrenmesiyle yaşadığı çıldırmanın nereye varacağı Şerbo izleyicilerini korkuttu. Haliyle Kızılcık Şerbeti, sosyal medyada yoğun yorum aldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler...
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Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta olduğu gibi yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Kendisine atılan iftiranın ardından eski hayatına geri dönme kararı alan Pembe'nin geçmişine göz attığımız Şerbo'da Pembe'nin nasıl bu kadar tutucu olduğunu da öğrenmiş olduk.
Öte yandan psikopat Görkem'in erkek çocuk ısrarı önümüzdeki günlerde daha büyük delilikler yapacağının sinyallerini verdi.
Bölüm sonunda Fatih ve Doğa'nın aralarındaki kimyaya dayanamaması üzerine alev alan sahneler ekrana gelirken Şerbo izleyicileri haliyle sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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