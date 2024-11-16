Doğa ve Fatih'in Alev Alev Yandığı Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecanın doruğa çıktığı bir bölüm yayınladı. Doğa ve Fatih'in alev almasının ateşli bir öpüşmeyle taçlandığı yeni bölümde ikili arasında geri dönülmez bir yol belirdi. Yeni bölümde Pembe'nin yeni yolu apayrı bir merak uyandırırken erkek bebek hayali kuran Görkem'in kızı olacağını öğrenmesiyle yaşadığı çıldırmanın nereye varacağı Şerbo izleyicilerini korkuttu. Haliyle Kızılcık Şerbeti, sosyal medyada yoğun yorum aldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler...