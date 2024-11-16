Nilay'ın Annesinin Geldiği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler
Nilay'ın Annesinin Geldiği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler
Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldi. Sevilen dizi yine geleneği bozmayarak yeni bölümün ardından heyecanın zirvede olduğu bir fragman yayınladı. Fatih ve Doğa'nın öpüşmesiyle sona eren bölümde ikiliyi nelerin beklediği merak yaratırken yeni bölüm fragmanında Fatih'in Görkem'den boşanmak için atağa geçtiğini gördük. Üstelik Nilay'ın yıllardır kayıp olan annesi de ortaya çıkıyor. Bakalım Kızılcık Şerbeti fragmanına izleyiciler ne tepki vermiş?
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecanın sona ermediği enfes bir bölümle ekrana geldi.
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Doğa ve Fatih'in alev alev yandığı bölümün ardından yeni bölümde neler olacağı merak konusu olurken Şerbo yine geleneği bozmayarak müthiş bir fragman yayınladı.
Neslihan Yeldan'ın Nilay'ın annesi olarak diziye dahil olduğu fragmanda anne ve kızın karşılaşması şimdiden heyecanı zirveye çıkardı.
Öte yandan Fatih'in Görkem'den boşanmak için harekete geçmesi DoğFat'ın Görkem'in şerriyle sarsılacağını hissettik.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı:
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Gelen tepkiler de burada:
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