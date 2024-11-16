Nilay'ın Annesinin Geldiği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldi. Sevilen dizi yine geleneği bozmayarak yeni bölümün ardından heyecanın zirvede olduğu bir fragman yayınladı. Fatih ve Doğa'nın öpüşmesiyle sona eren bölümde ikiliyi nelerin beklediği merak yaratırken yeni bölüm fragmanında Fatih'in Görkem'den boşanmak için atağa geçtiğini gördük. Üstelik Nilay'ın yıllardır kayıp olan annesi de ortaya çıkıyor. Bakalım Kızılcık Şerbeti fragmanına izleyiciler ne tepki vermiş?