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14 Sunucu Değişmiş: Her Gelenin Gittiği Gelinim Mutfakta'nın Tüm Sunucuları

14 Sunucu Değişmiş: Her Gelenin Gittiği Gelinim Mutfakta'nın Tüm Sunucuları

Gelinim Mutfakta
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.11.2024 - 00:29

Kanal D ekranlarında 2018 yılından beri yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bir türlü sunucu konusunda dikiş tutturamaması dikkatlerden kaçmıyor. Tam 14 sunucu değiştiren programda her gelen giderken haliyle biz de bu konuda bir liste yapalım dedik. Gelinim Mutfakta programında bugüne kadar sunuculuk yapmış 14 yarışmacıyı derledik. İşte o 14 sunucu...

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Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programını izleyenler bilir ki programın sunucuları konusunda daima sorunlar meydana geliyor.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programını izleyenler bilir ki programın sunucuları konusunda daima sorunlar meydana geliyor.

Fatih Ürek'in sunumuyla 2018 yılında başlayan program, 2020'ye kadar istikrarlı bir şekilde devam etse de Ürek'ten sonra sunucular konusunda bir türlü dikiş tutturamadı.

Fatih Ürek'in sunumuyla 2018 yılında başlayan program, 2020'ye kadar istikrarlı bir şekilde devam etse de Ürek'ten sonra sunucular konusunda bir türlü dikiş tutturamadı.

Biz de Gelinim Mutfakta programında son 6 yılda değişen 14 sunucuyu listeleyelim dedik. Bakalım kimler gelip kimler geçmiş...

Biz de Gelinim Mutfakta programında son 6 yılda değişen 14 sunucuyu listeleyelim dedik. Bakalım kimler gelip kimler geçmiş...

Fatih Ürek - 530 bölüm sundu

Fatih Ürek - 530 bölüm sundu

Onur Büyüktopçu - 80 bölüm sundu

Onur Büyüktopçu - 80 bölüm sundu
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Seda Sayan - 130 bölüm sundu

Seda Sayan - 130 bölüm sundu

Demet Akalın - 38 bölüm sundu

Demet Akalın - 38 bölüm sundu

Songül Karlı - 10 bölüm sundu

Songül Karlı - 10 bölüm sundu

Safiye Soyman - 5 bölüm sundu

Safiye Soyman - 5 bölüm sundu

Mehmet Ali Erbil - 5 bölüm sundu

Mehmet Ali Erbil - 5 bölüm sundu
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Nursel Ergin - 585 bölüm sundu

Nursel Ergin - 585 bölüm sundu

Aslı Hünel - 2024 sezonundan beri programı sunmaya devam ediyor.

Aslı Hünel - 2024 sezonundan beri programı sunmaya devam ediyor.

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