14 Sunucu Değişmiş: Her Gelenin Gittiği Gelinim Mutfakta'nın Tüm Sunucuları

Kanal D ekranlarında 2018 yılından beri yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bir türlü sunucu konusunda dikiş tutturamaması dikkatlerden kaçmıyor. Tam 14 sunucu değiştiren programda her gelen giderken haliyle biz de bu konuda bir liste yapalım dedik. Gelinim Mutfakta programında bugüne kadar sunuculuk yapmış 14 yarışmacıyı derledik. İşte o 14 sunucu...