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3 Yıl Sonra Geri Dönen O Ses Türkiye Jürisi İçin Sürpriz İsim İddiası!

3 Yıl Sonra Geri Dönen O Ses Türkiye Jürisi İçin Sürpriz İsim İddiası!

O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2024 - 18:23

Son olarak 2011 yılında yayınlanan O Ses Türkiye'nin geri döneceği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 3 yıldır yalnızca Yılbaşı Özel bölümleriyle yayınlanan O Ses Türkiye'de jürinin kimlerden oluşacağı merak konusu olurken beklenmedik bir iddia ortalığı karıştırdı. Temiz Magazin'in haberine göre sürpriz bir sanatçı, O Ses Türkiye'nin jüri üyesi olarak karşımıza çıkacak. Peki sizce bu sürpriz sanatçı kim oldu? İşte habere dair detaylar...

KAYNAK: Temiz Magazin

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TV8 ekranlarında sezonlar boyunca yayınlanan O Ses Türkiye, son olarak 2021 yılında ekrana gelmişti.

TV8 ekranlarında sezonlar boyunca yayınlanan O Ses Türkiye, son olarak 2021 yılında ekrana gelmişti.

3 yıldır yalnızca Yılbaşı Özel bölümleriyle yayınlanan O Ses Türkiye'de jüride kimlerin yer alacağı merak konusu olurken şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

3 yıldır yalnızca Yılbaşı Özel bölümleriyle yayınlanan O Ses Türkiye'de jüride kimlerin yer alacağı merak konusu olurken şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Temiz Magazin'in haberine göre usta sanatçı Ajda Pekkan, jüri için düşünülen en güçlü isim.

Temiz Magazin'in haberine göre usta sanatçı Ajda Pekkan, jüri için düşünülen en güçlü isim.

İddialara göre Acun Ilıcalı, jüri için Ebru Gündeş'ten de vazgeçmek istemiyor. Bakalım O Ses Türkiye jürisi nasıl şekillenecek?

İddialara göre Acun Ilıcalı, jüri için Ebru Gündeş'ten de vazgeçmek istemiyor. Bakalım O Ses Türkiye jürisi nasıl şekillenecek?

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