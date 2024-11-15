3 Yıl Sonra Geri Dönen O Ses Türkiye Jürisi İçin Sürpriz İsim İddiası!

Son olarak 2011 yılında yayınlanan O Ses Türkiye'nin geri döneceği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 3 yıldır yalnızca Yılbaşı Özel bölümleriyle yayınlanan O Ses Türkiye'de jürinin kimlerden oluşacağı merak konusu olurken beklenmedik bir iddia ortalığı karıştırdı. Temiz Magazin'in haberine göre sürpriz bir sanatçı, O Ses Türkiye'nin jüri üyesi olarak karşımıza çıkacak. Peki sizce bu sürpriz sanatçı kim oldu? İşte habere dair detaylar...

KAYNAK: Temiz Magazin