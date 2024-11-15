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Flaş Gelişme: Halk TV, Flash TV'yi Satın Alıyor!

Flaş Gelişme: Halk TV, Flash TV'yi Satın Alıyor!

Barış Yarkadaş halk tv
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2024 - 22:23

Barış Yarkadaş, X hesabından medya sektörüyle ilgili bomba bir haber paylaştı. Yarkadaş, Halk TV'nin Flash TV'yi satın alacağını duyurdu. Şimdilerde Flash TV Haber olarak yayın hayatına devam eden kanal, Halk TV bünyesine dahil olacak. Konu hakkındaki detaylar içeriğimizde...

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Gazeteci Barış Yarkadaş, X hesabından şaşırtan bir haber paylaştı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, X hesabından şaşırtan bir haber paylaştı.

Medya sektörüyle alakalı bomba bir gelişmeyi aktaran Yarkadaş, Halk TV'nin Flash TV'yi satın alacağını duyurdu.

Medya sektörüyle alakalı bomba bir gelişmeyi aktaran Yarkadaş, Halk TV'nin Flash TV'yi satın alacağını duyurdu.

Ekran yolculuğuna Flash TV Haber olarak devam eden kanalın devri için Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun harekete geçtiği belirtildi.

Ekran yolculuğuna Flash TV Haber olarak devam eden kanalın devri için Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun harekete geçtiği belirtildi.

İşte Barış Yarkadaş'ın o paylaşımı:

İşte Barış Yarkadaş'ın o paylaşımı:
twitter.com

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