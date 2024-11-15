Flaş Gelişme: Halk TV, Flash TV'yi Satın Alıyor!

Barış Yarkadaş, X hesabından medya sektörüyle ilgili bomba bir haber paylaştı. Yarkadaş, Halk TV'nin Flash TV'yi satın alacağını duyurdu. Şimdilerde Flash TV Haber olarak yayın hayatına devam eden kanal, Halk TV bünyesine dahil olacak. Konu hakkındaki detaylar içeriğimizde...