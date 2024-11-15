Kızıl Goncalar Kadrosuna Şaşırtan İsim: "Üstad" Geliyor!

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, yayınlandığı andan beri zevkle takip ediliyor. Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal, Özcan Deniz gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi şimdilerde 2. sezonla devam ederken Birsen Altuntaş, kadroya yeni bir ismin geleceğini duyurdu. Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'a 'Üstad' karakteri dahil olacak. Üstad'ı canlandıracak isim ise herkesi meraklandırdı. İşte detaylar...

KAYNAK: Birsen Altuntaş