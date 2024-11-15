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Kızıl Goncalar Kadrosuna Şaşırtan İsim: "Üstad" Geliyor!

Kızıl Goncalar Kadrosuna Şaşırtan İsim: "Üstad" Geliyor!

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2024 - 19:16

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, yayınlandığı andan beri zevkle takip ediliyor. Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal, Özcan Deniz gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi şimdilerde 2. sezonla devam ederken Birsen Altuntaş, kadroya yeni bir ismin geleceğini duyurdu. Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'a 'Üstad' karakteri dahil olacak. Üstad'ı canlandıracak isim ise herkesi meraklandırdı. İşte detaylar...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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2 sezondur NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi bomba gibi ilerliyor.

2 sezondur NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi bomba gibi ilerliyor.

Cüneyd'in geçirdiği değişimle daha da ilgi çekici hale gelen dizinin oyuncu kadrosunda ciddi değişiklikler olurken Birsen Altuntaş'tan yeni bir haber geldi.

Cüneyd'in geçirdiği değişimle daha da ilgi çekici hale gelen dizinin oyuncu kadrosunda ciddi değişiklikler olurken Birsen Altuntaş'tan yeni bir haber geldi.

Altuntaş'ın haberine göre diziye "Üstad" isimli bir karakter dahil olacak.

Altuntaş'ın haberine göre diziye "Üstad" isimli bir karakter dahil olacak.

27. bölümde diziye dahil olmaya hazırlanan Üstad, Murat Divitçioğlu tarafından canlandırılacak.

27. bölümde diziye dahil olmaya hazırlanan Üstad, Murat Divitçioğlu tarafından canlandırılacak.

Üstad karakteri, geçtiğimiz günlerde Çağla karakteriyle diziye dahil olacağı açıklanan Pelin Ermiş'in partneri olacak.

Üstad karakteri, geçtiğimiz günlerde Çağla karakteriyle diziye dahil olacağı açıklanan Pelin Ermiş'in partneri olacak.

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