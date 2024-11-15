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MasterChef Şampiyonu Kim Olmalı?

MasterChef Şampiyonu Kim Olmalı?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2024 - 21:28

TV8 ekranlarında 7. sezonuyla ekranlara gelen MasterChef'in büyük finaline az bir zaman kaldı. Son 12 yarışmacının kaldığı MasterChef'te hangi yarışmacının şampiyon olacağı merak konusu olurken bu konuda bir anket yapalım dedik. Her yarışmacının çok iddialı olduğu 7. sezonda şampiyonun kim olacağı pek kestirilemezken çareyi Onedio okurlarına sormakta bulduk. Peki sizce hangi MasterChef yarışmacısı şampiyon olur? Buyrun ankete...

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Sence MasterChef Türkiye'de kim şampiyon olmalı?

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