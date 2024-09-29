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MasterChef 2024'ün En Sempatik Yarışmacısını Seçiyoruz!

MasterChef 2024'ün En Sempatik Yarışmacısını Seçiyoruz!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 17:23

MasterChef'te yarışmacılar finalist olmak için ter dökerken sosyal medyada eğlenceli hallerine yüzlerce edit yapılıyor. Birbirinden sempatik yarışmacıların yer aldığı sezonda bakalım en sempatik olanı hangisiymiş?

Anketi çöz, oylamaya katıl!

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1. Sence MasterChef'in en sempatik yarışmacısı hangisi?

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