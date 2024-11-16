Son Olarak Gaddar'da İzlediğimiz Sümeyye Aydoğan, atv'nin İddialı Dizisiyle Geri Dönüyor!

Son olarak Gaddar dizisinde rol alan Sümeyye Aydoğan'ın yeni projesi uzun süredir merak ediliyordu. Dizi görüşmelerine devam eden Aydoğan sonunda kararını verdi. atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'la anlaşan Aydoğan, dizinin başrolü oldu. Sustalı Ceylan dizisi hakkındaki detayları Birsen Altuntaş açıkladı. İşte detaylar...

KAYNAK: Birsen Altuntaş