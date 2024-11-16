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Son Olarak Gaddar'da İzlediğimiz Sümeyye Aydoğan, atv'nin İddialı Dizisiyle Geri Dönüyor!

Son Olarak Gaddar'da İzlediğimiz Sümeyye Aydoğan, atv'nin İddialı Dizisiyle Geri Dönüyor!

Atv
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.11.2024 - 10:30

Son olarak Gaddar dizisinde rol alan Sümeyye Aydoğan'ın yeni projesi uzun süredir merak ediliyordu. Dizi görüşmelerine devam eden Aydoğan sonunda kararını verdi. atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'la anlaşan Aydoğan, dizinin başrolü oldu. Sustalı Ceylan dizisi hakkındaki detayları Birsen Altuntaş açıkladı. İşte detaylar...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Son olarak Gaddar dizisinde Aydan karakteriyle izlediğimiz Sümeyye Aydoğan, bir süredir televizyondan uzak.

Son olarak Gaddar dizisinde Aydan karakteriyle izlediğimiz Sümeyye Aydoğan, bir süredir televizyondan uzak.

Genç oyuncunun sıradaki projesi merak edilirken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Genç oyuncunun sıradaki projesi merak edilirken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Altuntaş'ın haberine göre Sümeyye Aydoğan, atv'de yayınlanacak Sustalı Ceylan dizisinde rol alacak.

Altuntaş'ın haberine göre Sümeyye Aydoğan, atv'de yayınlanacak Sustalı Ceylan dizisinde rol alacak.

Dizide Aydoğan, suç dünyasının içinde ayakta kalan Ceylan Bilge isimli karaktere hayat verecek.

Dizide Aydoğan, suç dünyasının içinde ayakta kalan Ceylan Bilge isimli karaktere hayat verecek.

Diziye Ceylan'ın sevgilisi Ferhat'ı kimin canlandıracağı ise henüz belli değil.

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