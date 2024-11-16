Alp Kırşan, Survivor Sunuculuğundan Neden Ayrıldığını Açıkladı!
Alp Kırşan, Survivor Sunuculuğundan Neden Ayrıldığını Açıkladı!
Sunucu ve oyuncu Alp Kırşan, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Özel hayatı hakkında soruları yanıtlayan Kırşan, ayrıca Survivor'dan ayrılığı hakkında da açıklamalarda bulundu. Survivor'ın 2. adamı olan Kırşan, bir anda Survivor'ı sunmayı bırakmıştı. Acun Ilıcalı'yla çalışmayı neden bıraktığı konusunda merakımızı gideren Kırşan, yıllardır devam eden soru işaretlerini giderdi. İşte Alp Kırşan'ın o açıklamaları...
KAYNAK: Pınar Kerimoğlu/ YouTube
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Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Alp Kırşan, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.
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Uzun yıllar Acun Ilıcalı'yla çalışan Kırşan, önceleri Yetenek Sizsiniz sonrasında ise Survivor'ın sunuculuğunu üstlenmişti.
Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olarak anılan Alp Kırşan, bir anda Survivor sunuculuğunu bırakırken Pınar Kerimoğlu, bu konuda yıllar sonra Alp Kırşan'dan bir yanıt almayı başardı.
"Acun Ilıcalı'yla neden yollarını ayırdın?" sorusuna yanıt veren Kırşan, böylece sevenlerinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.
"Yolumuzu ayırmadık aslında. Çünkü ben Survivor'dan müsaademi istediğimde o da ben de kan değişikliği iyi olur Survivor'da dedik"
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"Çekildim yerime Murat geldi. Ama bakıyorsun 45 yıldır, 50 yıldır bu işi yapanlar var. Milletin önünü kesiyorlar. Bunlar sunuculuk yaptırmıyorlar, ekmek yedirmiyorlar. Her şey zirvede bırakacaksın. Var mı yapabilecek?"
İşte Alp Kırşan'ın o açıklamaları:
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