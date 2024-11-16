Alp Kırşan, Survivor Sunuculuğundan Neden Ayrıldığını Açıkladı!

Sunucu ve oyuncu Alp Kırşan, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Özel hayatı hakkında soruları yanıtlayan Kırşan, ayrıca Survivor'dan ayrılığı hakkında da açıklamalarda bulundu. Survivor'ın 2. adamı olan Kırşan, bir anda Survivor'ı sunmayı bırakmıştı. Acun Ilıcalı'yla çalışmayı neden bıraktığı konusunda merakımızı gideren Kırşan, yıllardır devam eden soru işaretlerini giderdi. İşte Alp Kırşan'ın o açıklamaları...

KAYNAK: Pınar Kerimoğlu/ YouTube