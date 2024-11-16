Yerli Dizi Tutkunları: Televizyonda Bu Hafta Neler Oldu?

Bir Gece Masalı sezona inanılmaz başlasa da Mahir ve Canfeza'nın bir öyle bir böyle bir araya gelememesinden tutun da yapılacak kına gecesinin bile en az 2 bölüm sürmesi biraz baydı. Dargın bir Mahir izlediğimiz son bölümde bu defa kovalayan taraf Canfeza oldu. İki aşık sonunda evlenseler de Mahir'in kırık kalbi bu evliliği biraz buruk başlattı. Bir Gece Masalı belirli bir kitleyi eline aldığı için sezon sonunu kesinlikle görür ve hikâyemiz biraz daha mı alengirli olsa sanki?