Kısmetse Olur'un Gelin Adaylarından Rabia'dan Programdaki Kıskançlıkla İlgili İtiraf
Kısmetse Olur'un Gelin Adaylarından Rabia'dan Programdaki Kıskançlıkla İlgili İtiraf
2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gündemden düşmüyor. O dönemin popüler gelin adaylarından Rabia, yıllar sonra Kısmetse Olur'u yorumladı. Programda ilişki yaşadığı Gökhan'ın Melis'le yakınlık kurmasına tepki göstererek ev bastığı anları izleyen Rabia, neden böyle bir harekette bulunduğunu ilk kez açıkladı. Bi' Başka YouTube kanalına konuk olan Rabia Karaca, Melis'le Gökhan'ın ilişki yaşadığını zannettiğini belirtti İşte o anlar...
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2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programının popüler gelin adaylarından Rabia Karaca, Bi' Başka YouTube kanalına konuk oldu.
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Kısmetse Olur hakkında açıklamalarda bulunan Rabia, programda kendisine izletilen bir sahneyi yorumladı.
Programdaki sevgilisi Gökhan'ın Melis'le yakın tavırlarını görmesi üzerine evi bastığı anları izleyen Rabia, o anlar için "Ben safım ya gerçek sandım" dedi.
"Melis'le Gökhan orada şakalaşıyorlar. Ben de o dönem ayrıyım yani neden gittim bilmiyorum. Gitmem normalde çok ev basmam. Tepki vermek için eve gittim."
İşte Rabia'nın o açıklamaları:
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