Kısmetse Olur'un Gelin Adaylarından Rabia'dan Programdaki Kıskançlıkla İlgili İtiraf

2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gündemden düşmüyor. O dönemin popüler gelin adaylarından Rabia, yıllar sonra Kısmetse Olur'u yorumladı. Programda ilişki yaşadığı Gökhan'ın Melis'le yakınlık kurmasına tepki göstererek ev bastığı anları izleyen Rabia, neden böyle bir harekette bulunduğunu ilk kez açıkladı. Bi' Başka YouTube kanalına konuk olan Rabia Karaca, Melis'le Gökhan'ın ilişki yaşadığını zannettiğini belirtti İşte o anlar...