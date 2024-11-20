Yine Zenginin Malını Çenemizi Yordu: Dubai'de Bir Doğum Günü Partisinde Çocuklar 500 Bin Dolarlık Aracı Boyadı

Küresel ölçekte gelir dengesizliği alarm verici seviyelere tırmandı. Bu durum, dünya genelindeki ekonomik yapıyı sarsan ve sosyal adaletsizliği derinleştiren bir sorun haline geldi. Ekonomik dengesizlik, sadece belirli bir kesimin değil, tüm dünya nüfusunun yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir faktör. Bu nedenle, gelir eşitsizliğinin küresel bir sorun olarak ele alınması ve çözüm yollarının araştırılması büyük önem taşıyor. Bu gelir eşitsizliğinden en çok etkilenen de elbette çocuklar ve onların yaşam standartları oluyor.