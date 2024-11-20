Yine Zenginin Malını Çenemizi Yordu: Dubai'de Bir Doğum Günü Partisinde Çocuklar 500 Bin Dolarlık Aracı Boyadı

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Küresel ölçekte gelir dengesizliği alarm verici seviyelere tırmandı. Bu durum, dünya genelindeki ekonomik yapıyı sarsan ve sosyal adaletsizliği derinleştiren bir sorun haline geldi. Ekonomik dengesizlik, sadece belirli bir kesimin değil, tüm dünya nüfusunun yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir faktör. Bu nedenle, gelir eşitsizliğinin küresel bir sorun olarak ele alınması ve çözüm yollarının araştırılması büyük önem taşıyor. Bu gelir eşitsizliğinden en çok etkilenen de elbette çocuklar ve onların yaşam standartları oluyor.
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Dubai'de bir çocuğun doğum günü partisinde ilginç bir etkinlik yapıldı.
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Partide 500 bin dolarlık Lamborghini’yi boyayarak eğlenen çocukların o anları izleyenlerin sinirini bir miktar bozdu.
İşte o parti;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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