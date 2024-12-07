Dünyanın En Başarısız Hırsızı: Kaldırım Taşıyla Kuyumcu Soymaya Çalışan Adamın Girişimi Kısa Sürdü

Hırsızlar, her daim şaşırtıcı ve beklenmedik eylemlerle karşımıza çıkabiliyor. Bazıları hırsızlık yaparken gösterdikleri beceri ve zekalarıyla, insanları hayrete düşürebiliyorlar. Bazıları ise beceriksizlikleriyle insanı şaşkına çeviriyor. Hırsızlık, toplum düzenini bozan ve insanların mülkiyet haklarını ihlal eden bir suçtur. Bu sebeple toplumun huzurunu ve düzenini büyük ölçüde bozar. İstanbul Fatih'te ilginç bir hırsızlık girişimi gerçekleştirildi.