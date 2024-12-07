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Dünyanın En Başarısız Hırsızı: Kaldırım Taşıyla Kuyumcu Soymaya Çalışan Adamın Girişimi Kısa Sürdü

Dünyanın En Başarısız Hırsızı: Kaldırım Taşıyla Kuyumcu Soymaya Çalışan Adamın Girişimi Kısa Sürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2024 - 19:42

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Hırsızlar, her daim şaşırtıcı ve beklenmedik eylemlerle karşımıza çıkabiliyor. Bazıları hırsızlık yaparken gösterdikleri beceri ve zekalarıyla, insanları hayrete düşürebiliyorlar. Bazıları ise beceriksizlikleriyle insanı şaşkına çeviriyor. Hırsızlık, toplum düzenini bozan ve insanların mülkiyet haklarını ihlal eden bir suçtur. Bu sebeple toplumun huzurunu ve düzenini büyük ölçüde bozar. İstanbul Fatih'te ilginç bir hırsızlık girişimi gerçekleştirildi.

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Eline aldığı kaldırım taşıyla bir kuyumcuya giren adam, birkaç parça takıyı aldıktan sonra çıkmak istedi.

Eline aldığı kaldırım taşıyla bir kuyumcuya giren adam, birkaç parça takıyı aldıktan sonra çıkmak istedi.

O sırada kapanan kapıyı açamayan adam müşteriler tarafından yakalandı.

O sırada kapanan kapıyı açamayan adam müşteriler tarafından yakalandı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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