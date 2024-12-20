Saçmalıkta Kaçıncı Seviye? Rusya'da Vücudunun Gücünü Test Etmeye Çalışan Bir Adam Kolunu Arabayla Ezdirdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDJ6HK...
Rusya, insanların alışılmadık gövde gösterileri ile tanınan bir ülke. Ayılarla güreşmek gibi benzersiz ve ilginç etkinlikler, bu toprakların özgün kültürünün bir parçası. Bu türden etkinlikler, Rusya'nın hem yerli halkı hem de dünya genelindeki izleyiciler arasında popülerliğini sürdürüyor. Her gün sosyal medyada insanların güçlerini test ettikleri ilginç videolarla karşılaşıyoruz. Son olarak bir adam, farklı videolarda yapılan güç gösterilerini tek seferde yaptı.
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Önce üzerine soğuk su döküp, ardından bir demiri büken adam kolunu da bir arabaya ezdirdi.
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Kolunun geldiği hali de paylaşan adamın videosu izleyenleri hayrete düşürdü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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