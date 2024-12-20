Saçmalıkta Kaçıncı Seviye? Rusya'da Vücudunun Gücünü Test Etmeye Çalışan Bir Adam Kolunu Arabayla Ezdirdi

Rusya, insanların alışılmadık gövde gösterileri ile tanınan bir ülke. Ayılarla güreşmek gibi benzersiz ve ilginç etkinlikler, bu toprakların özgün kültürünün bir parçası. Bu türden etkinlikler, Rusya'nın hem yerli halkı hem de dünya genelindeki izleyiciler arasında popülerliğini sürdürüyor. Her gün sosyal medyada insanların güçlerini test ettikleri ilginç videolarla karşılaşıyoruz. Son olarak bir adam, farklı videolarda yapılan güç gösterilerini tek seferde yaptı.