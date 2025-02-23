23 Şubat Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
23 Şubat Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Borsa İstanbul haftayı büyük kayıplarla kapattı. Özellikle TÜSİAD başkanına yapılan gözaltı sonrasında hisselerin ardı ardına düşüşü yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı.
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AKP kongresiyle birlikte yeni bir MYK belirlendi. Birçok yeni isim MYK'da kendine yer bulurken AKP'nin yeni transferlerine de rozet takıldı.
Astrolojik tahminleriyle tanınan ve Hürriyet'te köşe yazıları kaleme alan ünlü astrolog Aygül Aydın, geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) yaşadığı bir olayı paylaştı.
Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri bulunan Maydanoz Döner isimli firmaya FETÖ operasyonu gerçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonda, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.
AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara’da yapılıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği kongrede AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da belli oldu.
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Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi başvuruda bulunduğunu açıklamasının ardından, sosyal medyada destek mesajları yağmaya başladı.
Ailesiyle bir süredir aralarında sorun yaşayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, davalık olduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Ülkemizdeki ekonomik koşullar 7'den 70'e herkesi etkiliyor. Bu durumdan en çok etkilenen de emekliler oluyor.
AKP’nin bugün Ankara’da düzenlediği 8. Olağan Kongresi’nde partiye yeni katılan isimler de açıklandı. İYİ Parti’den ayrılan Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile birlikte Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı.
İzmir’de diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i silahla vurduktan sonra video çekip annesine gönderen şüpheli M.E. tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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