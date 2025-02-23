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23 Şubat Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

23 Şubat Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2025 - 20:06

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Borsa İstanbul haftayı büyük kayıplarla kapattı. Özellikle TÜSİAD başkanına yapılan gözaltı sonrasında hisselerin ardı ardına düşüşü yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı.

Borsa İstanbul haftayı büyük kayıplarla kapattı. Özellikle TÜSİAD başkanına yapılan gözaltı sonrasında hisselerin ardı ardına düşüşü yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı.

Bazı hisselerdeki çok büyük düşüşlere SPK müdahale etti ve inceleme başlattıklarını duyurdu. Bu haberin ardından bir inceleme ve soruşturma da başsavcılıktan geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı sert düşüşün nedenini araştıracak.

AKP kongresiyle birlikte yeni bir MYK belirlendi. Birçok yeni isim MYK'da kendine yer bulurken AKP'nin yeni transferlerine de rozet takıldı.

AKP kongresiyle birlikte yeni bir MYK belirlendi. Birçok yeni isim MYK'da kendine yer bulurken AKP'nin yeni transferlerine de rozet takıldı.

Kongreye birçok parti ve kurumdan da misafir davet edildi. İYİ Parti heyeti de davet edilenler arasındaydı. Ancak İYİ Parti heyeti kongreyi terk etti.

Astrolojik tahminleriyle tanınan ve Hürriyet'te köşe yazıları kaleme alan ünlü astrolog Aygül Aydın, geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) yaşadığı bir olayı paylaştı.

Astrolojik tahminleriyle tanınan ve Hürriyet'te köşe yazıları kaleme alan ünlü astrolog Aygül Aydın, geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) yaşadığı bir olayı paylaştı.

Oğlu, popüler oyun 'Brawl Stars' oynarken bir çeteyle karşılaştı ve tehdit edildi. Üstelik kısa süre sonra tanımadığı bir numaradan WhatsApp mesajları almaya başladı. Durumu fark eden Aydın, süreci detaylarıyla anlatırken yetkililerden de yardım istedi.

Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri bulunan Maydanoz Döner isimli firmaya FETÖ operasyonu gerçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonda, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri bulunan Maydanoz Döner isimli firmaya FETÖ operasyonu gerçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonda, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Şirkette mağaza sorumlusu olarak çalışan ve daha önce FETÖ soruşturmasında etkinlik pişmanlık yasasından yararlanan R.Ö’nün ifadesi ortaya çıktı. R.Ö., şirkette kendisine söz verilen hisse payının verilmediğini ve etkin pişmanlıktan yararlanan çalışanlara mobbing uygulandığını söyledi.

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara’da yapılıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği kongrede AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da belli oldu.

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara’da yapılıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği kongrede AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da belli oldu.

Partinin önde gelen isimlerinden Süleyman Soylu yeni MKYK’da yer almadı. Eski futbolcu Mesut Özil yeni parti yönetiminde yer alırken, İYİ Parti’den AKP’ye geçen 5 isim de yeni MKYK’da kendine yer buldu.

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Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi başvuruda bulunduğunu açıklamasının ardından, sosyal medyada destek mesajları yağmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi başvuruda bulunduğunu açıklamasının ardından, sosyal medyada destek mesajları yağmaya başladı.

Bu destek mesajlarından biri de bir dönem Türkiye güzeli seçilen ve ardından müzik kariyeriyle adını duyuran Ayşe Hatun Önal’dan geldi.

Ailesiyle bir süredir aralarında sorun yaşayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, davalık olduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ailesiyle bir süredir aralarında sorun yaşayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, davalık olduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Mahkeme, Ercan Deniz’in üç ay boyunca Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’e yaklaşmamasına hükmetti.

Ülkemizdeki ekonomik koşullar 7'den 70'e herkesi etkiliyor. Bu durumdan en çok etkilenen de emekliler oluyor.

Ülkemizdeki ekonomik koşullar 7'den 70'e herkesi etkiliyor. Bu durumdan en çok etkilenen de emekliler oluyor.

'akifydrmm' isimli içerik üreticisi, bir teyzeye sürpriz kutu ya da 200 TL teklif etti. Bunun ardından yaşananlar ise herkesi duygulandırdı.

AKP’nin bugün Ankara’da düzenlediği 8. Olağan Kongresi’nde partiye yeni katılan isimler de açıklandı. İYİ Parti’den ayrılan Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile birlikte Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı.

AKP’nin bugün Ankara’da düzenlediği 8. Olağan Kongresi’nde partiye yeni katılan isimler de açıklandı. İYİ Parti’den ayrılan Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile birlikte Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı.

Partiye yeni katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takıldı.

Anayasa hukukçusu olan Serap Yazıcı Özbudun’un Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İzmir’de diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i silahla vurduktan sonra video çekip annesine gönderen şüpheli M.E. tutuklandı.

İzmir’de diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i silahla vurduktan sonra video çekip annesine gönderen şüpheli M.E. tutuklandı.

Şüpheli ifadesinde, Düşmez’in 2 yıl önce boşandığı eşiyle yasak ilişki yaşadığını ve iki çocuğunun biyolojik babası olduğunu öğrenince silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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